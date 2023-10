Bei einem schweren Arbeitsunfall in der Hafencity in Hamburg sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Hamburg. Bei einem schweren Arbeitsunfall in der Hafencity in Hamburg sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem schweren Arbeitsunfall in der Hafencity in Hamburg sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, ereignete sich das Unglück auf einer Großbaustelle im südlichen Überseequartier in der Hafencity. Dort soll ein Gerüst in einen Fahrstuhlschaft gestürzt sein. Die komplette Baustelle wird derzeit evakuiert. (fmg/dpa)

Mehr in Kürze.