Messwert von über 5 Promille: Völlig betrunkener Autofahrer demoliert Tankstellengelände

Lichte Ein völlig betrunkener Autofahrer baut an einer Tankstelle in Lichte einen Unfall mit hohem Sachschaden. Bis die Polizei eintrift, trinkt er noch eine Flasche Schnaps.

Am Samstag wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in Lichte im Landkreis Sonneberg informiert. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wollte ein 59-jähriger Autofahrer eigentlich in den fließenden Verkehr einfahren, manövrierte sein Auto jedoch rückwärts und kollidierte mit einem Garagentor der Tankstelle. Sowohl an dem Tor, als auch am Auto sei dadurch ein hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Mitarbeiter der Tankstelle hatten den Mann, der offenbar völlig betrunken war, dann in den Lokalbereich der Filiale gebracht und die Polizei informiert. Bis die Polizei eintraf, habe sich der 59-Jährige am Spirituoseninventar des Verkaufsraumes bedient und noch eine kleine Flasche Schnaps getrunken. Gegenüber den Beamten räumte der Mann ein, den Unfall verursacht zu haben.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe bei ihm einen Messwert von 5,14 Promille ergeben. Auf Grund des nachträglich noch konsumierten Alkohols wurden bei ihm zwei Blutentnahmen im Krankenhaus durchgeführt.

Die Polizei entzog ihm die Fahrerlaubnis. Den Schaps, den er in der Tankstelle trank, wurde durch den 59-Jährigen nicht bezahlt. Außerdem stahl er ein Feuerzeug. Der 59-Jährige müsse sich nun neben einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auch noch wegen Diebstahls geringwertiger Sachen verantworten.

