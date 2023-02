Berlin. Laura Müller und Michael Wendler bekommen ein Baby. Das verband die 22-Jährige gleich mit Werbung für ihren „Onlyfans"-Account.

Michael Wendler und seine Frau Laura Müller erwarten nach eigenen Worten ein gemeinsames Baby. „Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs“, schrieb die Influencerin auf ihrer Instagram-Seite. Dazu postete sie ein Foto von sich und ihrem Ehemann. Wendler hält ein Paar Babyschuhe in die Kamera. Beide lächeln.

Die 22-Jährige nutzte die frohe Botschaft auch, um für ihren Account auf der Online-Plattform „Onlyfans“ zu werben: „Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt es bei diewendlers.“ Der 50-jährige Wendler hat bereits eine erwachsene Tochter namens Adeline aus einer vorherigen Ehe. Auch interessant: Wendler fliegt angeblich aus Villa – Deutsche Bahn spottet

Laura Müller ist schwanger – Michael Wendler begeistert

Die Nachricht stieß in sozialen Netzwerken auf riesiges Interesse. Das Auf und Ab in der Karriere von Wendler und Müller ist seit Jahren ein Topthema der Boulevardpresse. Mit der Beziehung legte Laura die Basis für eine eigene Laufbahn als Starlet. So führte die Beziehung beispielsweise zu einer Teilnahme bei der RTL-Show „Let's Dance“ und zu Nacktfotos im „Playboy“.

Die Wendler-Freundin bescherte dem Männermagazin damit einen Auflagensprung: Im Februar 2020 wurden damit etwa doppelt so viele Hefte verkauft als im selben Monat 2019. Lesen Sie auch: Wendler will Corona-Regeln nicht akzeptieren – Konzertabsage

Wendlers Ehefrau Laura Müller stammt aus Tangermünde an der Elbe in Sachsen-Anhalt. 2019 wurde die Beziehung zu Michael Wendler bekannt. Seitdem lebt sie mit dem Schlagersänger in dessen Wahlheimat Florida, wo sie sich 2020 auch das Jawort gaben. Und wohl auch ihr gemeinsames Kind großziehen werden.

Nicht alle sind darüber erfreut

Doch nicht alle scheinen von der Schwangerschaft begeistert zu sein. Manfred Weßels, Vater von Michael Wendler, sagte im Interview mit der „Bild ": „Als mir meine Frau heute früh sagte, dass ich von Michael noch mal Opa werde, habe ich erst mal einen Brechreiz gekriegt. Mir tut das arme Kind jetzt schon leid!" Auch von Laura scheint er nicht viel zu halten: „Ich bin davon überzeugt, dass sie sich Michael nur gegriffen hat, um bekannt zu werden. Das hat sie erreicht." Mehr zum Thema: Michael Wendler: Vater sorgt mit Enthüllungen für Blamage

Anders sieht es die Schwester von Wendler, Bettina Skowronek. Sie findet das „klasse", sagte sie dem Sender RTL. Doch macht sie sich offenbar um Wendlers erstes Kind, Adeline, Sorgen. „Sie wird mit Sicherheit gemischte Gefühle haben.“ (kat/dpa)