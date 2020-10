Der Wendler ist eigentlich bekannt für seine seichte Unterhaltung: In seiner neusten Instagram-Story verkündet der Schlagersänger aber nun plötzlich seinen DSDS-Austritt als Jury-Mitglied und äußert sich anschließend gefährlich zu der "angeblichen Corona-Pandemie".

Schlager- und Trash-TV-Star Michael Wendler hat im Internet für Empörung gesorgt

In einem Video auf Instagram verkündete er seinen Ausstieg aus der DSDS-Jury und verbreitete gleichzeitig wilde Verschwörungstheorien

Das Verhalten des Schlagersängers sorgte auch bei seinem Manager für Entsetzen

Für verrückte Auftritte ist Michael Wendler durchaus bekannt. Doch das, was er seinen Fans nun auf Instagram präsentierte, schockt sogar die Mutter des 48-Jährigen.

Im Gespräch mit RTL war Christine Tiggemann von dem Verhalten ihres Sohns entsetzt. „Ich weiß ja als Mutter, wie er tickt, aber das ist ja nicht normal, wie er sich gerade verhält“, sagte sie in Bezug auf ein bizarres Instagram-Video ihres Sohnes.

In dem hatte er zunächst seinen Ausstieg aus der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ verkündet und anschließend wirre Verschwörungstheorien verbreitet. Zwar polarisiere der 48-Jährige nicht zum ersten Mal – das bizarre Video des Musikers schockiere sie allerdings ungemein. „Wir haben ja schon viel erlebt, aber das ist echt der Höhepunkt“, so Tiggemann.

Frauke Gerlach, Direktorin des Grimme-Instituts, äußerte sich ebenfalls zum Fall Wendler. Gegenüber unserer Redaktion sagte sie: „Herr Wendler verbreitet krude Thesen zur Corona-Pandemie für ein breites Publikum. Dies nährt Verschwörungsmythen bezüglich des staatlichen Gesundheitsschutzes und der damit verknüpften Maßnahmen. Nicht nur mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen ist das hochgefährlich. Qualitätsmedien sollten darauf achten, hier nicht als Verstärker zu wirken.“

Michael Wendler empört die Öffentlichkeit mit Verschwörungstheorien. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Wendlers Manager Markus Krampe kann Tränen nicht zurückhalten

In einem emotionalen Auftritt in einer Sonderfolge der RTL-Late-Night-Show „Pocher – gefährlich ehrlich!“, äußerte sich auch Wendler-Manager Markus Krampe besorgt um seinen Schützling – oder eher: Ex-Schützling.

„Auch für mich ist das ein Schock“, sagt Krampe in der Show über Wendlers Instagram-Video. Die Eskalation habe sich über einen längeren Zeitraum angedeutet. In den vergangenen Wochen seien Aussagen, in denen er die Corona-Pandemie leugnete, immer abstruser geworden. Krampes Fazit: „Ich muss ganz klar sagen: Für mich ist er krank.“

Krampe berichtet auch von einem Anruf Wendlers kurz vor dem Hochladen des Videos. Das Telefonat habe an einen Abschieds-Anruf erinnert. Wendler, der in den USA lebt, habe vom Ende seiner Karriere gesprochen und davon, nie wieder nach Deutschland kommen zu wollen. „Wir werden alle sterben. Ich will als Held sterben“, zitierte Krampe aus dem Gespräch. Bei seinem Bericht muss Krampe sichtlich mit den Tränen kämpfen.

Michael Wendlers eigener Manager distanziert sich von dessen Aussagen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Der Manager berichtet zudem, Wendler hätte nach eigenen Aussagen Kontakt zum Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann gehabt. Die Zusammenarbeit mit Wendler sei bis auf weiteres beendet. Krampe sehe derzeit nicht, wie eine weitere Zusammenarbeit möglich sein soll. Aber: „Ich bin nicht jemand, der diesen Mann dann komplett vernichtet. Lesen Sie hier: Attila Hildmann – So radikalisierte sich der Koch auf Telegram

Michael Wendler tritt als DSDS-Juror zurück – und kritisiert Merkel

Das bizarre Video hatte der Schlagersänger am Donnerstagabend in seiner Instagram-Story veröffentlicht, wo es für die Nutzer 24 Stunden abrufbar ist. „Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der DSDS-Show als Juror ausscheiden“, sagte der 48 Jahre alte Schlagersänger darin.

Was das Aus bei DSDS angeht, habe der Sender keine Einwirkung auf die Entscheidung gehabt, Wendler selbst habe diese getroffen. Auf rtl.de heißt es dazu, der Sender habe den Rückzieher Wendlers bestätigt. Zuletzt hatte Wendler eine DSDS-Aufzeichnung verpasst, weil er mit seiner Partnerin Laura Müller (20) nicht rechtzeitig von einer USA-Reise zurückkehrte.

Doch als wären der plötzliche Rückzug und die Art des Verkündens nicht schon merkwürdig genug, setzt Wendler – ansonsten eher bekannt für seichte Unterhaltung als für markante politische Statements – in seinem Video zu einer minutenlangen Anklage gegen Angela Merkel und ihr Kabinett an. Corona-Geschwurbel, wie man es auch schon vom halbwegs prominenten Vegan-Koch Attila Hildmann und Musiker Xavier Naidoo kennt. Lesen Sie auch: Xavier Naidoos gefährliche Nähe zu den Reichsbürgern

Michael Wendler erhebt schwere Vorwürfe. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Spekulationen um Wendler Video in den sozialen Medien

„Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und der resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor. [...] Nahezu alle Fernsehsender inklusive RTL machen sich mitschuldig, sind gleichgeschaltet, politisch gesteuert“, liest er offenbar von einem Zettel ab. Zuletzt verweist Wendler auf seinen angeblich neu erstellten Kanal beim Messenger-Dienst Telegram, weil dieser, anders als Instagram, Facebook und YouTube, nicht zensiert werde.

Wahnsinn. Der #Wendler ist ein so dermaßen schlechter Schauspieler, dass man ihm nicht einmal den #Telegram- Verschwörungsdulli abnimmt. — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) October 8, 2020

Nutzer in den sozialen Medien diskutierten nach der Veröffentlichung, ob die Aussagen Michael Wendlers ernst gemeint oder ein schlechter Scherz sind. Die Betrachtung des Videos ließ zunächst beide Alternativen möglich erscheinen. Moderator Micky Beisenherz schreibt: „Der Wendler ist ein so dermaßen schlechter Schauspieler, dass man ihm nicht einmal den Telegram-Verschwörungsdulli abnimmt.“ Nach den Aussagen des Wendler-Vertrauten Krampe in Oliver Pochers Late-Night-Show sehe die Lage aber nun anders aus.

Michael Wendler: Kaufland und RTL distanzieren sich

Michael Wendler in einer Werbeszene für die Supermarktkette Kaufland. Die Kooperation wurde mittlerweile beendet. Foto: Benjamin Pohle / dpa

Krampes Einschätzung unterstreichen auch andere Stellungnahmen. Sie lassen darauf schließen, dass Michael Wendler seine Aussagen tatsächlich ernst gemeint und nicht mit seinen Vertragspartnern abgesprochen hatte. Das Unternehmen „Kaufland“, das erst am Donnerstag einen Werbespot mit Wendler und seiner Frau Laura veröffentlicht hatte, nahm die Inhalte umgehend aus dem Netz und distanzierte sich bei Twitter. Für den nun geplatzten Werbedeal mit „Kaufland“ soll der Schlagersänger laut einem Bericht der „Heilbronner Stimme“ 200.000 Euro in Rechnung gestellt haben. Ob er einen Anspruch auf die vereinbarte Gage hat, blieb zunächst unklar.

Bei unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß & Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn mit der Sicherheit & Gesundheit von Menschen gespielt wird. Daher haben wir den ganzen Wendler-Content gelöscht & distanzieren uns von seinen Aussagen. #nichtegal — Kaufland (@kaufland) October 8, 2020

RTL teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, man sei völlig überrascht von den Aussagen Wendlers – „sowohl zum Ausstieg aus „DSDS“ als auch von seinen Verschwörungstheorien“. Und weiter: „Davon distanzieren wir uns ausdrücklich.“ Für Wendler sollte es die erste Staffel in der „DSDS“-Jury sein. Die Dreharbeiten hatten bereits begonnen, ausgestrahlt wurden die neuen Folgen aber noch nicht.

(jkali/ba/amw/dpa)