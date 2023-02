Michael Wendler und Laura verkünden Schwangerschaft

Berlin Das Paar ist seit 2020 verheiratet. Nun erwarten der Wendler und seine Frau Nachwuchs.

Michael Wendler (50) und seine Frau Laura Müller (22) erwarten nach eigenen Worten ein gemeinsames Kind. „Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs“, schrieb Laura Müller auf ihrer Instagram-Seite. Dazu postete sie ein Foto von sich und ihrem Ehemann. Michael Wender hält ein Paar Babyschuhe in die Kamera. Beide lächeln.

Laura Müller nutzte die Nachricht auch, um für ihren Account auf der Online-Plattform „Onlyfans“ zu werben: „Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt es bei diewendlers.“

Wendlers Ehefrau Laura Sophie Müller stammt aus Tangermünde an der Elbe in Sachsen-Anhalt. 2018 trat sie in die Wendler-Welt ein, 2019 wurde die Verbindung bekannt. Seitdem lebt sie mit dem 28 Jahre älteren Künstler in dessen Wahlheimat Florida, wo sie sich 2020 auch das Jawort gaben.

Mit der Beziehung legte Laura die Basis für eine eigene mediale Karriere. Sie führte beispielsweise zu Nacktfotos im „Playboy“ und zu einer Teilnahme bei der RTL-Show „Let's Dance“.

Im Herbst 2020 äußerte sich Wendler in einem irritierenden Video zur Corona-Politik in Deutschland. Der Sender RTL, der ihn als Juror für die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ verpflichtet hatte, nannte ihn daraufhin einen Verschwörungstheoretiker und distanzierte sich sofort von ihm. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als „KZ“ wurde er dann komplett aus bereits gedrehten Folgen rausgeschnitten.