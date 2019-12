Mit Turm für Hochzeitsglocken

Die bauliche und konzeptionelle Zukunft des Museums wird die Politik weiter beschäftigen. Im Herbst traf sich der Kulturausschuss und befasste sich mit der Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Gerboth, die die Errichtung eines Glas-Zwischenbaus (Atrium) vorsieht. Die Architekten sagen: Sanierung und Umsetzung eines modernen Museumskonzeptes sind möglich.

Nun trat der Ausschuss erneut zusammen, um über die von Kuratorin Birgitt Hellmann vorgelegte Machbarkeitsstudie zum Inhalt zu sprechen. Ziel: Schaffung einer interaktiven Dauerausstellung.

Primär sei die Ausrichtung auf die Themen Glocken, Mode und Textiles sowie den Dobermann. Das seien national wie international Alleinstellungsmerkmale.

Was sich die Museumsexperten etwa zum Thema Glocken vorstellen, steht in der Studie – und da gibt es recht Interessantes zu lesen. So könnten im Eingangsbereich des Atriums verschiedene Glocken in Form einer Installation „im Himmel des Glasdachs schweben“. Bereits der Zugang könnte den Besucher in Form eines „Glockenspaliers“ aufs Thema hinführen. Zudem wäre im Park eine Art Glockenparcours samt bespielbarer Glockentürmchen aufgebaut.

Emotionale Attraktion soll darüber hinaus ein Hochzeitsglockenturm sein. Geläutet werden dürften die Glocken darin nur durch getraute Paare. Im Sommer könnten Eheschließungen im Pavillon stattfinden, im Winter im Museum. Das Thema Turmglocken soll mittels Virtuell-Reality-Anwendung Kirchtürme zeigen, die man besteigen kann. Von oben ließe sich der Blick über die jeweilige Stadt schweifen. Informationen zur Aufhängung der Geläute sowie den Arten gebe es obendrein. Via Hörrohr sollen Glockenklänge aus aller Welt erlebbar gemacht werden. Hinzu käme eine Auswahl von Filmen, in denen Glocken eine Rolle spielen. Weitere Inhalte betreffen danach Herstellung, Werkzeuge, Ornamente, Verbreitung, Literatur, Mythen und Geschichte des Apoldaer Glockengießerhandwerks.

Empfohlen wird die Integration der Touristinformation ins Museum. Dies habe positive Effekte auf die personelle Ausstattung beider Einrichtungen, so die Experten.

Im Frühjahr 2019 hatte die damalige Allianz aus CDU und Freien Wählern den Antrag gestellt, 20.000 Euro für ein externes Museumskonzept einzustellen. Das hatte eine Debatte ausgelöst. Letztlich wurde das Geld bereitgestellt. Dass diese Entscheidung gut gewesen sei, bestätigt Kulturbürgermeister Volker Heerdegen. Immerhin könnten so drei Aufträge finanziert werden: Machbarkeitsstudie Bau, Machbarkeitsstudie Museumsinhalt sowie Baugrunduntersuchung. Den Zwischenbericht gibt es Mitte Januar.

Am Ende ist der Stadtrat gefragt. Er muss einen Standortbeschluss fassen. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass das nur noch eine Formalie sei, würden doch alle Aktivitäten auf den Alt-Standort zulaufen. Über die Optionen Stadthaus und Schloss werde ja nicht mehr gesprochen. Ein Planungswettbewerb könnte im Frühjahr 2020 starten.