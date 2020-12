Die Brücke über die Bere am Mühlberg in Niedersachswerfen soll im Januar abgerissen werden.

Mitte Januar beginnt Brückenbau am Mühlberg in Niedersachswerfen

Ihre Tage sind gezählt. Die Fußgängerbrücke über die Bere am Mühlbergsweg wird in wenigen Wochen abgerissen. Die Arbeiten sollen am 11. Januar beginnen. Zunächst richten die Männer der Urbacher Firma Henning die Baustelle ein. Dann rücken sie der Brücke zu Leibe. Zu retten ist diese nicht mehr. Die letzte Prüfung attestiert ihr erhebliche konstruktive Schäden. Deshalb sei eine Sanierung unwirtschaftlich, meint das Bauamt der Gemeinde Harztor. Ein Ersatzneubau soll erfolgen. Geplant ist „ein bogenförmiges Rahmenbauwerk aus Stahlbeton mit einer lichten Breite von 1,50 Meter“. Das Projekt kostet rund 384.000 Euro. Die Fachleute rechnen mit einer Bauzeit von acht Monaten. Aus Kostengründen habe die Gemeinde nicht vor, in dieser Zeit eine Behelfsbrücke zu errichten. Die Fußgänger müssen sich einen anderen Bere-Übergang suchen.