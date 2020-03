Monika Axt lässt Ostereier groß rauskommen

Jedes Jahr beginnt für Monika Axt gleich nach Weihnachten die Ostersaison. Diesmal war sie sogar noch eher dran. „Ich hatte mir vergangenes Jahr das Handgelenk gebrochen und war lange Zeit an die Wohnung gefesselt. Schon da habe ich begonnen, die ersten Straußeneier zu bemalen“, sagt sie.

Bereits in der vergangenen Woche waren die Vorbereitungen für ihre 13. Ostereier-Ausstellung abgeschlossen. „Dienstag war ich fertig und schon am Mittwoch zeichnete sich ab, dass ich die Pforten gar nicht öffnen kann“, erzählt sie. Stattfinden sollte die Schau am 20. und 21. März sowie am 28. und 29. März in der Erfurter Straße 20 in Kölleda.

Die bunten Eier, ob gekratzt, gefräst, mit Tusche bemalt oder mit Acryl- oder Granitfarbe versehen, lässt sie stehen. „Vielleicht braucht doch der eine oder andere noch eine Anregung für den Osterstrauß“, sagt sie.

Für neue, auch experimentelle Ideen ist die Kölledaerin immer offen

Die Kölledaerin sorgt seit mehr als einem Vierteljahrhundert für Osterschmuck. Das handwerkliche Geschick wurde ihr in die Wiege gelegt. Erstmals mit Eiern zu tun hatte Monika Axt 1972. Die ersten Eier gestaltete sie mit Rhön-Reparaturlack. Wegen Kinder und Beruf legte sie dann eine Pause ein. Nach der Wende entflammte die Begeisterung neu. Die Vielfalt der Möglichkeiten reizte sie immer wieder aufs Neue. Unzählige Techniken hat sie bereits ausprobiert. Zuletzt gestaltete sie Zwerghuhneier mit einer brennbaren Masse. Narzissen, Traubenhyazinthen oder Schneeglöckchen hat sie somit in 3D-Optik auf die Eier gebracht.

Ebenfalls mit der Masse hat sie Babyfiguren gestaltet, die nun zufrieden im Inneren eines Eis schlummern. „Die Idee hatte ich schon lange im Kopf. Jetzt ist es gelungen, sie umzusetzen“, freut sie sich. Experimentiert hat sie auch mit Resin. Die Arbeit mit dem Gießharz, der oft im Modellbau zum Einsatz kommt, beschreibt sie als besonders spannend. Gelungen ist es ihr damit, eine Seenlandschaft in ein Ei zu zaubern.

Monika Axt zeigt ihrer Urenkelin Jolina, wie lustige Gesichter auf das Ei kommen. Foto: Jens König

Anregungen für Eltern und Kinder zum Selbstmachen

Ein Hingucker ist auch ein schwarzes Ei. Beim genaueren Betrachten ist eine Halloween-Szenerie mit einer Dracula-Figur und einer kleinen Spinne erkennbar. „Die Idee hatte ich bei einer Kreativmesse aufgeschnappt. Fortan wollte ich auch etwas Außergewöhnliches für meine Ausstellung schaffen“, sagt sie.

Die Ideen gehen der Kölledaerin nicht aus, und so sprüht sie auch mit Anregungen für Eltern, die mit ihren Kindern selbst schöne Ostereier-Kreationen herstellen wollen. Einfach und trotzdem ein Blickfang seien Eier in Mosaiktechnik. Dafür werden ausgeblasene Eier mit bunten Eierschalenstücken beklebt. „Gut eignen sich dafür die bunt gefärbten Ostereier aus dem Einkaufsmarkt. Die haben wunderschöne Farben. Mit ein wenig Hilfe schaffen das Bekleben schon die Allerkleinsten“, sagt Monika Axt.

Ebenso stilvoll sei die Serviettentechnik. Benötigt werden dafür Servietten mit kleinen Motiven, die ausgeschnitten werden müssen. Lediglich die bedruckte Schicht wird gebraucht. Sie wird mit Bastelleim auf die Eier geklebt.

Eine weitere Technik sei bei Kindern sehr beliebt. Dafür werden mit einem wasserfesten Stift Gesichter auf die Eier gemalt. „Mit Federn und Wolle können aus den Eiern richtige Charakterköpfe kreiert werden“, erklärt Monika Axt.

Wer weitere Anregungen sucht, kann auch an zwei Schaufenstern von Optiker Wolff und Elektro Hausgeräte in Kölleda fündig werden, in denen Monika Axt ihre Kreationen zeigt.

Aufgrund der Corona-Krise fallen neben der Ausstellung in Kölleda auch die Osterstände im Thüringenpark in Erfurt, im Globus-Markt in Mittelhausen sowie der Ostermarkt auf Schloss Friedenstein für die Kölledaerin in diesem Jahr flach.