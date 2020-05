Susanne Hinsching ist die Leiterin der städtischen Museen in Nordhausen.

Museum in Nordhausen sucht Katzenfotos

So langsam kehrt der Alltag in die Nordhäuser Museen zurück. Die städtischen Museen haben – wenn auch eingeschränkt – wieder geöffnet. Zu Pfingsten ist am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr das Kunsthaus Meyenburg geöffnet. Die Museen Tabakspeicher und Flohburg haben Pfingsten geschlossen.

„Während der coronabedingten Schließzeit wurde vor allem im konservatorischen Bereich von Sammlung und Bewahrung gearbeitet“, berichtet die Leiterin der städtischen Museen, Susanne Hinsching. Eine Inventur der Grafiksammlung im Kunsthaus Meyenburg habe ebenso auf der Tagesordnung gestanden wie die Neuinventarisierung zahlreicher Schenkungen aus dem vergangenen Jahr. Das Ganze diene vordringlich der Vorbereitung der weiteren Digitalisierung des Museumsbestandes. „Gleichzeitig läuft aber auch schon die Vorbereitung der nächsten Sonderausstellungen in den Museen,“ erklärt Hinsching.

Während im Kunsthaus Meyenburg noch bis 28. Juni die Ausstellung „Zu den Küsten des Lichts“ von Jürgen Rennebach besucht werden kann, arbeitet man bereits intensiv an der Konzeption der nächsten Ausstellung „Einfach tierisch – Vom Hahn zum Pferd“, die ab 5. Juli in der historischen Villa mit Werken aus der eigenen städtischen Sammlung präsentiert wird. Derzeit sei sie als Kuratorin dabei, die Grafiken mit Passepartouts zu versehen und zu rahmen, Leihgaben auszuwählen, die Verhandlungen mit vielen privaten Leihgebern zu führen und natürlich das Thema „Tierdarstellungen“ didaktisch so aufzubereiten, dass eine interessante Ausstellung entsteht, die sowohl Wissen vermittelt, aber auch Spaß macht anzuschauen.

Deshalb habe sie sich auch etwas Besonderes zum Thema Tier ausgedacht: eine Mitmachaktion für alle Katzenliebhaber. Dazu sucht das Kunsthaus Katzenfotos für eine Kunstinstallation, die in der Ausstellung präsentiert werden soll. Diese sollten im Format 10 x 15 cm auf Bilderdruckpapier an das Kunsthaus geschickt werden. Damit es möglichst vielseitig ist, dürfen nicht mehr als drei Fotos pro Einsender geschickt werden. Bitte keine digitalen Einsendungen! Einsendeschluss ist der 14. Juni.