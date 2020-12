In Großbritannien breitet sich eine neue Coronavirus-Mutation rasch aus

Um die Verbreitung einzudämmen, gelten in London und anderen Regionen besonders strikte Maßnahmen

Angela Merkel, Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen haben über ein gemeinsames Vorgehen der EU-Länder beraten

Ab Montag sind Landungen von Flugzeugen aus Großbritannien in Deutschland größtenteils verboten

Auch die Niederlande, Italien, Frankreich und Österreich verbieten den Flugverkehr von und nach England

Belgien kappt neben den Flug- auch die Zugverbindungen auf die Insel

Berlin. In Großbritannien ist eine neue Variante des Virus aufgetreten, die wesentlich ansteckender ist, als die bisher bekannte Form. Um die Ausbreitung der mutierten Form des Corona-Virus zu verhindern, haben die Niederlande, Frankreich, Österreich und Italien ein Verbot des Flugverkehrs mit Passagieren aus Großbritannien verhängt.

Auch Deutschland wird den Reiseverkehr nach Großbritannien einschränken. Die zugehörige Verfügung wurde im Laufe des Sonntag erarbeitet, gab ein Regierungssprecher bekannt.

Für Flugzeuge aus Großbritannien gilt laut der neuen Regelung ab Montag 0 Uhr ein Landeverbot. Ausgenommen sind demnach reine Frachtflüge, Flüge mit medizinischem Personal oder wenn Maschinen nur mit Crews an Bord nach Deutschland zurückkehren wollen. Das Verbot gilt zunächst bis 31. Dezember.

Auch für Flüge aus Südafrika kündigte die Bundesregierung Einschränkungen an. In Südafrika war ebenfalls eine mutierte Version des Coronavirus entdeckt worden.

Merkel und Macron beratschlagen über gemeinsamen Vorgehen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) telefonierte am Sonntag zudem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen, um das weitere Vorgehen auf europäischer Ebene zu koordinieren. „Wir sind in Kontakt mit den Mitgliedstaaten, um den Informationsaustausch zu steigern, und um zu prüfen, wie sie sich koordinieren können“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel am Sonntag.

In den Niederlanden solle das Verkehrsverbot zunächst bis zum 1. Januar gelten, wie die Regierung am Sonntagmorgen mitteilte. Laut der niederländischen Gesundheitsbehörde RIVM ist Anfang Dezember ein Fall mit der mutierten Variante in den Niederlanden nachgewiesen worden. Nach den Meldungen aus Großbritannien werde dieser Fall nun weiter untersucht.

WHO fordert europäische Länder zu Verschärfung der Corona-Maßnahmen auf

Auch Belgien reagierte am Sonntag und verkündete die Einstellung aller Verkehrsverbindungen nach England. Die Maßnahme gilt ab Montag, 0 Uhr sowohl für den Zug-, als auch den Flugverkehr. Der belgische Regierungschef De Croo sagte dem Fernsehsender, das Verbot werde für mindestens 24 Stunden aufrecht erhalten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) forderte ihre europäischen Mitgliedsstaaten auf, ihre Corona-Maßnahmen angesichts der Mutation des Virus in England zu verschärfen. „In Europa, wo die Übertragung hoch und weit verbreitet ist, müssen die Länder ihre Kontroll- und Vorbeugemaßnahmen verstärken“, sagte eine Sprecherin der WHO-Europa am Sonntag.

Großbritannien: Regierung verschärft Lockdown wegen Corona-Mutation

Wegen der schnellen Ausbreitung der Mutation in Großbritannien hat die britische Regierung einen neuen Shutdown für die Hauptstadt London und den Südosten Englands verhängt. Dieser soll laut dem britischen Gesundheitsminister Matt Hancock bis zum 30. Dezember dauern.

Die kürzlich entdeckte Variante des Coronavirus sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson am Samstag vor Journalisten. Es gebe allerdings keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

„Es gibt immer noch viel, das wir nicht wissen. Aber es gibt keine Beweise, dass die neue Variante mehr oder schwerere Krankheitsverläufe auslöst“, sagte Johnson. Auch eine höhere Sterblichkeit sei durch die Virus-Variante VUI2020/12/01 bisher nicht festgestellt worden.

Die in Großbritannien entdeckte neue Variante des Coronavirus ist nach Angaben von Premier Boris Johnson nach ersten Erkenntnissen deutlich ansteckender als die bekannte Form. Foto: TOBY MELVILLE / dpa

Mehrheit der Neuinfektionen in London durch neue Virusvariante

Der oberste wissenschaftliche Regierungsberater Patrick Vallance betonte, dass im Dezember 60 Prozent der Neuinfektionen in London die neue Variante betroffen hätten. „Sie breitet sich rasch aus und ist dabei, die dominierende Variante zu werden“, sagte er.

Die britischen Behörden stehen wegen der Ausbreitung der Mutation in engem Kontakt mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wie die Organisation im Kurznachrichtendienst Twitter am späten Samstagabend schrieb: „Wir werden die Mitgliedstaaten und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr über die Merkmale der Virusvariante und deren Auswirkungen erfahren.“

Künftig vier statt drei Corona-Warnstufen in Großbritannien

Wegen der Ausbreitung verschärfte die Regierung die Corona-Restriktionen etwa in London deutlich: Für Millionen Menschen fallen Weihnachtsfeiern mit Familien und Freunden nun aus. „Wenn das Virus seine Angriffsmethode ändert, müssen wir unsere Verteidigungsmethode ändern“, sagte Johnson. „Ohne diese Maßnahmen, darauf deuten die Zeichen hin, werden die Infektionszahlen in die Höhe schnellen, Krankenhäuser würden überfordert sein und weitere Tausende Menschen werden ihr Leben verlieren.“

Statt drei Corona-Warnstufen gibt es künftig vier – in die höchste fallen außer der Hauptstadt auch noch andere Regionen im Südosten. Dort dürfen die Bewohner nur noch aus wichtigen Gründen ihre Wohnung verlassen, etwa um zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen. Auch zu Weihnachten dürfe man keine Angehörigen anderer Haushalte treffen, betonte Johnson. „Wir opfern die Möglichkeit, unsere Lieben dieses Weihnachten zu sehen, damit wir eine bessere Chance haben, ihr Leben zu schützen, damit wir sie bei zukünftigen Weihnachten sehen können.“

Einwohner der Corona-Stufe 4 dürfen diese nicht verlassen

Alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte sowie andere Einrichtungen wie Fitnessstudios, Friseure, Kinos oder Schönheitssalons müssen schließen. Einwohner der höchsten Corona-Stufe 4 dürfen diese Zone nicht verlassen. Der Handelsverband BRC warnte vor schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft. „Für Unternehmen ist das Hin und Her der Regierung alles andere als hilfreich“, sagte Verbandschefin Helen Dickinson. Die Entscheidung falle mitten in die wichtigste Phase des Einzelhandels vor Weihnachten.

In Großbritannien wurden am Samstag etwa 27.000 neue Corona-Fälle gezählt, damit gab es bisher mehr als zwei Millionen Infektionen in dem Land. Etwa 83.000 Menschen sind bisher mit oder an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Regierung hatte vor gut zehn Tagen mit einer Massenimpfung begonnen. Bisher haben landesweit etwa 350.000 Menschen das Mittel des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und dessen US-Partners Pfizer erhalten, wie Johnson sagte. (dpa/afp/bef/te)