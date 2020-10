Nabu will durch den Herbstwald wandern

Blätterrascheln und Vogelgezwitscher: Der Kreisverband Sömmerda des Naturschutzbundes (Nabu) bereitet für den Oktober eine Herbstwanderung in die Hohe Schrecke vor. Nach dem in diesem Jahr coronabedingt die meisten Veranstaltungen ausfallen mussten, soll dies nun wieder eine gemeinsame Aktivität sein, teilte Detlev Schneider vom Nabu mit. Ein genauer Termin würde noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Dabei ist die geplante Wanderung nur eines von vielen Projekten des Vereins. Am vergangenen Freitag blickte der Nabu-Kreisverband Sömmerda bei seiner Mitgliederversammlung auf das vergangene Jahr zurück.

Die Vereinsmitglieder stellten Storchenhorste auf, steckten Weiden an der Unstrut und unterstützen eine Ackerbepflanzung bei Tunzenhausen. Auch das Projekt „Schwalbenfreundliches Haus“ wurde fortgeführt, fünf Plaketten wurden im zurückliegenden Jahr übergeben. Insgesamt gibt es nun seit Beginn des Projektes vor acht Jahren 78 schwalbenfreundliche Häuser.

In der Jugendarbeit beobachteten Kinder Biber, brachten Nistkästen an und wanderten in der Natur.

Bei der Versammlung, die eigentlich schon im März hätte stattfinden sollen, wurde nun auch der Vorstand neu gewählt, der Vorsitzende bleibt allerdings der alte: Detlev Schneider steht weiterhin den 969 Vereinsmitgliedern vor. Neu im Vorstand sind Mario Schreiber als Stellvertreter und Steffi Nieschler als Kassiererin. Beisitzer sind Brigitte Höche-Diethold, Jane Gresser, Steffi Siehr, Andreas Kestner und Gisbert Bergmann. Die Kasse prüfen fortan Jens Naumann und Harald Müller.