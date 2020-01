Nach der Grünen Woche: Zufriedenheit in Nordhausen

Die internationale Verbrauchermesse Grüne Woche, die vom 17. bis zum 26. Januar in Berlin stattfand, ist für den Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser erfolgreich verlaufen. „Wir sind sehr zufrieden“, zog Jessica Piper, Geschäftsführerin des Verbandes, am Montag Bilanz. Das Konzept mit dem Hofladen habe gut funktioniert und sei von den Besuchern angenommen worden. „Wir haben viele gute Gespräche geführt“, sagte sie.

Von Vorteil war nach Einschätzung der Geschäftsführerin der gute Standplatz direkt an der Bühne. Auch dass die Thüringenhalle dieses Jahr an einem der Messe-Haupteingänge lag, kam dem Tourismusverband zugute. Neben den zahlreichen regionalen Produkten – darunter Wurst von Munds Mühle, Spezialitäten aus den Limlingeröder Kaffeestuben sowie der Holunderwein aus Auleben – konnten sich die Gäste am Hofladen zudem mit Broschüren über die Region informieren. „Das haben viele genutzt. Wir sind alle Broschüren losgeworden“, freute sich Jessica Piper. Der Messeauftritt hat ihr damit einmal mehr gezeigt, dass die Kombination aus touristischer Werbung und regionalen Produkten Sinn macht. Der besondere Dank des Tourismusverbandes gilt daher dem Landwirtschaftsministerium, „das sich auf dieses Wagnis mit dem Hofladen eingelassen hat“.