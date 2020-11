Nach Unfall am Taschenberg in Nordhausen muss Baby ins Krankenhaus

Erneut ereignete sich ein Unfall in der Halleschen Straße am Taschenberg in Nordhausen. Diese Kreuzung ist seit Jahren der größte Unfallschwerpunkt der Stadt. Hier kracht es am häufigsten.

Am Montagabend wollte eine Frau mit ihrem Opel Astra von der Halleschen Straße zum Taschenberg abbiegen. Dabei übersah sie – nach ersten Informationen der Polizei – einen stadteinwärts fahrenden und vorfahrtsberechtigten VW Sharan. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Opel-Fahrerin und ein Baby, das mit ihr im Auto war, wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in das Südharz-Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es stadteinwärts zum Stau.

