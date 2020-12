Nach Vandalismusfällen: Spätrückgabe der Nordhäuser Bibliothek wird verkürzt

Böse Streiche von Randalierern muss jetzt von den Nutzern der Stadtbibliothek in Nordhausen ausgebadet werden: Wegen mehrerer Fälle von Vandalismus müssen die Öffnungszeiten der Spätrückgabe verkürzt werden. Das sagte jetzt Bibliotheksleiterin Hildegard Seidel, der dies für die Nutzer sehr leid tut.

Da der Vorraum zur Bibliothek in den Abendstunden oft verwüstet werde, wie dies auch erst am vergangenen Freitag geschehen war, gelten bis auf Weiteres folgende Zugangszeiten zur Spätrückgabe der Bibliothek: Die Tür zur Spätrückgabe ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 6 und 19 Uhr und Samstag von 6 bis 14 geöffnet. An den Sonntagen ist sie geschlossen.