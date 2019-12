Nachtaktiver Waschbär in Jenaer Après-Ski-Bar musste erlegt werden

Einen ungewöhnlichen Gast hatte die Après-Ski-Bar in der Johannisstraße. Beim Abbau der Holzhütte tauchte in der vergangenen Woche ein Waschbär auf. „Er guckte plötzlich aus einem kleinen Loch in der Dämmung heraus“, erzählt Betreiber Christian Wolf, der verwundert war, ein solches Tier mitten in der Innenstadt zu sehen. So erklärte sich ihm allerdings ein merkwürdiger Vorfall, der sich Tage zuvor ereignete. Ein Mitarbeiter berichtete erschrocken, in einem Lagerraum ein größeres Tier erblickt zu haben, konnte es aber nicht näher bestimmen.

Jetzt kam die Gewissheit: Ein nachtaktiver Waschbär hatte in der abendlich frequentierten Party-Hütte einen Unterschlupf gefunden. „Wir haben schon aus Spaß gesagt: Der kennt bestimmt jedes Après-Ski-Lied“, sagt der Barbetreiber.

Beim Abbau der Hütte kletterte der Waschbär auf das Vordach

Doch die Après-Ski-Saison endete – und damit auch das erwählte Quartier. Beim Abbau der Hütte kletterte der Waschbär auf das Vordach, berichtet der Betreiber, wo das Tier bei ungemütlichem Eisregen erst einmal verharrte. „Wir haben etwas Futter hingelegt, um ihn runter zu locken.“

Das Ordnungsamt der Stadt, so dachte Wolf, könne helfen. Dort erhielt er zuerst eine Absage. Er solle die Firma Baummarder beauftragen, die neben der Baumpflege auch jagdliche Dienstleistungen anbietet. Das aber kostet. Wolf wartete ab. Am Abend schließlich seien nach einem erneuten Anruf doch Mitarbeiter des Ordnungsamtes vorbeigekommen, die den Waschbären vom Dach runter scheuchten, erzählt der Barbetreiber.

Tierarzt und Jäger nahmen das verletzte Tier mit

Am nächsten Tag tauchte der Waschbär wieder auf und blutete aus der Schnauze. Diesmal reagierte das Ordnungsamt auf den Anruf schneller, schickte einen Tierarzt und einen Jäger vorbei, die das verletzte Tier schließlich mitnahmen.

Was nun aus dem Après-Ski-Liebhaber geworden ist, konnte Wolf erahnen – und Stadtsprecher Kristian Philler bestätigt es: Das Tier wurde erlegt.

Waschbär bereits in Bankgebäude gesichtet

Es ist seit geraumer Zeit nicht mehr ungewöhnlich, dass sich Waschbären auch in der Jenaer Innenstadt aufhalten. So hatte sich ein kleiner haariger Bandit schon in einem Bankgebäude aufgehalten. „Der Besitzer beauftragte die Firma Baummarder, und das Tier wurde gefangen“, sagt der Stadtsprecher, der auch klarstellt: Das Ordnungsamt sei keinesfalls verpflichtet, die Tiere einzufangen, „es ist eine freiwillige Leistung der Stadt“, erklärt er.

Seit 2009 machen die aus Nordamerika stammenden Tiere auch Jena unsicher, erst westlich der Saale und schließlich im gesamten Stadtgebiet, berichtet Jörg Feigel von der Unteren Jagdbehörde der Stadt Jena.

2015 und 2017 wurden jeweils über 70 Waschbären erlegt

Die Verbreitung in Europa ist einer folgenschweren Fehlentscheidung zuzurechnen: 1934 ließ ein Geflügelzüchter zwei Waschbärpaare in Hessen aussetzen, um „die heimische Fauna zu bereichern“. Jahre später brachen weitere Tiere aus einer Pelzfarm aus und vermehrten sich exponentiell. Eine biologische Invasion sozusagen.

Jörg Feigel kann die Zahl der Tiere nicht genau beziffern, ihm werden am Ende des Jagdjahres nur die von Jägern erlegten Tiere gemeldet. 2015 und 2017 waren es jeweils über 70 Waschbären, sagt er, „da können sie noch einmal doppelt so viele dazu rechnen.“

Jeder Grundstückseigentümer kann sie selber fangen und töten

Und was kann man tun, wenn ein solches Tier Haus und Hof unsicher macht? Waschbären zählen laut Bundesjagdgesetz zum Haarwild, „jeder Grundstückseigentümer kann sie selber fangen und töten“, erklärt Feigel. Wobei ihm bewusst ist, dass viele Bürger erschrocken reagieren, wenn das Töten angesprochen wird. Hierbei gelte: Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, damit das Tier waidgerecht erlegt wird. Das könne die Firma Baummarder sein oder eine Person mit Jagdschein.

Stadtförster Olaf Schubert erinnert daran, dass es Wildtiere sind, „auch wenn sie possierlich aussehen“. Wenn sie Dinge von Terrassen stehlen oder Kisten ausräumen, sei das nur ein Nebeneffekt für den Menschen. Die Plage treffe vielmehr die heimischen Vogelarten. „Sie können sehr gut klettern und räumen die Nester aus“, sagt der Stadtförster. „Für Jena mit seinen Naturschutzgebieten sind sie grundsätzlich ein Problem.“

Eine Schonzeit existiert für Waschbären nicht, aber auch Schubert mahnt zur waidgerechten Jagd. Tellereisen oder Schläge mit Stöcken seien tunlichst zu untersagen. „Bevor jemand eine Falle aufstellt, sollte er einen Jäger um Hilfe bitten“, mahnt der Stadtförster.

Einen Tipp hat Jörg Feigel von der Unteren Jagdbehörde: Gummibärchen! „Damit lassen sich Waschbären ganz gut fangen.“

