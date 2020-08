Nachts, wenn es hell wird – Wie Thüringen den Lichtsmog bannt

Im Gras liegen, dem Zirpen der Grillen zuhören, die Milchstraße und bei etwas Glück im Hochsommer Sternschnuppen sehen: Nirgendwo sonst in Thüringen strahlt der Sternenhimmel so hell wie in der Rhön. Tausende Naturliebhaber und Sternengucker zieht es jährlich in die Region im Drei-Länder-Eck zwischen Thüringen, Hessen und Bayern. Der Grund: Im Unesco-Biosphärenreservat Rhön, das sich seit sechs Jahren offiziell auch „Sternenpark“ nennen darf, ist es nachts noch richtig dunkel.

Hell-Dunkel-Takt in vielen Regionen gestört

In vielen anderen Regionen Thüringens ist der Hell-Dunkel-Takt des Lebens gestört. Die Lichtglocken von Städten strahlen kilometerweit. Doch ein Umdenken hat begonnen – auch in großen Städten wie Jena.

„Es ist viel passiert in den vergangenen Jahren – vor allem beim Umrüsten der Straßenbeleuchtung“, sagt Ulrike Schade, Leiterin des Biosphärenreservats Rhön. Die Geoökologin ist auch Thüringens Sternenpark-Koordinatorin. Und sie legt Wert auf ein Miteinander mit den Kommunen in der Region. Der Antrag an die amerikanische Nichtregierungsorganisation Dark Sky Association, die Rhön zum Sternenpark zu erklären, „ist mit Zustimmung der Gemeinden erfolgt“.

LED-Leuchten mit warmweißem Licht, das nicht in den Himmel, sondern gerichtet auf Straßen und Wege strahlt und nur dort, wo es auch gebraucht wird, seien ein Beitrag zum Klima- und Naturschutz. „Beratung lohnt sich“, sagen Schade und Andreas Braun von der Thüringer Energieagentur Thega in Erfurt. LED könnten, richtig eingesetzt, die Lichtverschmutzung eindämmen, Energie sparen und so die Kosten für die teure Straßenbeleuchtung senken, die laut Fachleuten bis zu 60 Prozent der Stromrechnung in Gemeinden ausmacht.

„Wir kontrollieren die Dunkelheit“

Zudem seien warmweiße LED, die das Umweltministerium nach Angaben eines Sprechers seit 2019 gezielt fördert, insektenfreundlicher als kalte LED und vor allem als herkömmliche Quecksilber- oder Natriumdampf-Hochdrucklampen. Diese Lampen sind laut Naturschutzbund (Nabu) und WWF jede Nacht eine tödliche Lichtfalle für Milliarden von Mücken, Fliegen, Käfern und Nachtfalter. Gefördert worden seien unter anderem LED-Projekte in Roßleben-Wiehe im Kyffhäuserkreis, in den Erholungsorten Teistungen im Eichsfeld oder Brotterode-Trusetal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sowie in Ranis im Saale-Orla-Kreis.

„Wir kontrollieren die Dunkelheit“, sagt Schade für die Rhön. Der Lohn sei ein tolles Naturerlebnis für die Menschen, die in der recht dünn besiedelten Region lebten, aber auch für Touristen, von denen noch mehr angelockt werden sollen. Inzwischen gebe es Sternenguckplätze, Himmelsschauplätze und Sternenführungen. „Es besteht eine große Nachfrage nach den öffentlichen und privaten Führungen. Derzeit haben wir 20 Sternenführer. Das reicht nicht aus“, berichtet Schade. Spätestens 2021 sollen weitere ausgebildet werden. „Wir wollen mehr Jobs schaffen, die nachhaltig sind.“

13.000 Straßenleuchten erhellen Jena nachts

Weniger um Naturerlebnis als um Effizienz und Kostenkontrolle geht es Christopher Helbig, Abteilungsleiter Infrastruktur in Thüringens „Lichtstadt“ Jena – die damit auf ihre Strahlkraft als Industrie- und Wissenschaftsstandort anspielt. 13.000 Straßenleuchten erhellen Thüringens zweitgrößte Stadt nachts. „Wir haben 2015 angefangen – mehr als 90 Prozent haben wir bereits auf LED umgestellt“, sagt Helbig.

Zunächst seien nur die Leuchtmittel ausgetauscht worden, „das ist semiprofessionell, das war uns klar“. Inzwischen würden die kompletten Leuchten ersetzt. Etwa 30 Prozent seien bereits geschafft.

„Wir haben weniger Lichtverschmutzung durch gerichtetes Licht. Das geht mit LED gut“, erzählt Christopher Helbig. Zudem würde wie mit einem Dimmschalter nachts zwischen 23 Uhr und 4 Uhr das Licht in Stufen auf Sparflamme geschaltet. Die finanzielle Auswirkung sei positiv. „Wir haben unsere Kosten für Straßenlicht etwa halbiert – von rund 1,2 Millionen Euro auf etwa 600.000 Euro.“ Dafür würden derzeit jährlich 400.000 Euro in LED-Leuchten investiert.

Bedürfnis vieler Menschen nach Helligkeit in der Nacht

Helbig beobachtet trotz eines wachsenden Bewusstseins für Lichtsmog das Bedürfnis vieler Menschen nach Helligkeit in der Nacht. „Es gibt mehr Anfragen nach mehr Beleuchtung als umgekehrt.“ Umweltschützer beklagen, dass manche Gartenbesitzer mit recht günstigen LED- oder Solarleuchten eher mehr als weniger Licht in die Nacht strahlten.

Als Gegentrend steigt immerhin das Interesse der Thüringer Kommunen an der Modernisierung ihrer Straßenlampen. Hätten 2017 erst acht Städte und Gemeinden von dem Beratungsangebot der Thüringer Energieagentur Gebrauch gemacht, so seien es im vergangenen Jahr bereits 33 gewesen, berichtet Thega-Sprecher Braun.

Selbst im Corona-Jahr 2020 seien bisher 16 Kommunen bei der Optimierung ihrer Straßenbeleuchtung unterstützt worden. 45 Projekte sind laut Umweltministerium abgeschlossen, 53 laufen noch.

Thüringens Rechnungshof hatte vor einiger Zeit in einer Studie ermittelt, dass Städte und Gemeinden bei der Umstellung auf LED-Leuchten bis zu 14 Millionen Euro jährlich sparen könnten. Zudem würde der Ausstoß an klimaschädlichem CO 2 um 40.000 Tonnen pro Jahr verringert.

Und selbst wenn der Nachthimmel durch Straßen-LED nicht immer besser zu sehen ist, gibt es Alternativen in Thüringen: Jena hat das dienstälteste Planetarium der Welt mit strahlend schönen Sternen – wenn auch künstlichen.

