Nachwuchs wünscht sich frischen Wind im Jugendclub

Der Gemeinderat von Sollstedt hat ein neues Mitglied. Nachdem Steffi Güntherodt (UWS/PBR) ihr Mandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte, verpflichtete Bürgermeister Claus Adam (pl) jetzt die Nachrückerin Uta Hinneburg per Handschlag als neue Gemeinderätin. Somit hat die gemeinsame Fraktion aus Unabhängiger Wählergemeinschaft Sollstedt (UWS) und Parteiunabhängiger Bürgerinitiative Rehungen (PBR) wieder vier Sitze.

Die Sollstedter Einwohnerversammlung nutzte Thomas Herwig vom Nordhäuser Kreisjugendring (KJR), um noch einmal das Projekt „ThINKA“ den Bürgern näher vorzustellen. Die sozialintegrative Beratungsstelle zur Armutsprävention unter der Trägerschaft des KJR ist seit dem Jahre 2018 in Bleicherode und in Sollstedt verortet. Das Sollstedter Büro unter der Leitung von Antje Gäde ist am Markt 5 zu finden. Thomas Herwig wies darauf hin, dass es keine Themen und keine Herausforderungen gäbe, denen sich die Mitarbeiter nicht annehmen würden. Und er bat die Einwohner der Orte, sich mit Wünschen und Vorstellungen an das Büro zu wenden. Denn nur so sei eine gute Zusammenarbeit möglich.

Auch die neue Jugendkoordinatorin Meret Nebendahl stellte sich vor. Und sie kam nicht allein, sondern hatte auch gleich ein paar Jugendliche mitgebracht. Gemeinsam brachten sie ihren Wunsch zum Ausdruck, den Jugendclub wieder zum Leben zu erwecken und diesen in eigener Verantwortung zu führen.

Die Mitteilungen des Bürgermeisters in der Einwohnerversammlung fielen relativ knapp aus, was der bereits fortgeschrittenen Zeit geschuldet war. Claus Adam wies darauf hin, dass der ausgeglichene Haushalt der Gemeinde am Dienstag genehmigt wurde und dass sich die Sanierung der Straße verzögern würde. Letzteres sorgte für einigen Unmut bei den Anwesenden, unter anderem beim ehemaligen Rehunger Bürgermeister Detlef Schacht.

Mit 2901 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) liegt die Gemeinde Sollstedt immer noch unter den geforderten 3000 Einwohnern, die eine Eigenständigkeit ermöglichen würde. 116 Ausländer, viele davon arbeiten bei der Firma Panem in Bleicherode, leben gegenwärtig in der Gemeinde. Der Altersdurchschnitt liegt bei 48 Jahren.