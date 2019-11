Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Närrisches Volk von Weißensee

25 Jahre Weißenseer Karneval Verein – die Zeit verging quasi in Überschallgeschwindigkeit. Damals und heute gilt: Was für närrische Leute!

Das Motto des WKV in diesem Jahr gab den Rahmen vor. Zum 25. Jubiläum hatten die Karnevalisten aus Weißensee zur festlichen Sitzung befreundete Vereine eingeladen. Die kamen zahlreich, gratulierten und übergaben Geschenke.

Eine verlorene Wette sorgte für ein zusätzliches Glanzlicht. Der Elferrat verlor den Like-Wettstreit mit der Prinzengarde in einem sozialen Medium bis zum närrischen 11.11. (11.11 Uhr) – die Gardemädels müssen also nicht zum Kinderfasching bedienen, und die mit je einem Euro aufgewogenen Daumenhoch-Zeichen gehen als Spende (400 Euro) an den Förderverein der Traumzauberbaumschule.

Aber nicht nur 25 Jahre Weißenseer Karnevalverein werden in diesem Jahr gefeiert. Auch 20 Jahre Weiberfastnacht lassen den Damenelferrat jubeln.

Sitzungspräsident Uwe Hammer erzählte, zu Tränen gerührt, dass der Fasching in Weißensee älter ist als der WKV. Bereits 1974 wurde der erste Weißenseer Club gegründet, der sich dem Karneval verschrieben hatte. Der WCC entsprang dem Club der Werktätigen, doch ging seine Ära nach der Wende zu Ende. Da der einzige intakte Saal zum Okay-Markt mutierte, musste, um noch ein wenig Fasching in Weißensee feiern zu können, ins alte Schützenhaus ausgewichen und improvisiert werden. Am 1. Juni 1994 wurde der Weißenseer Karneval Verein e.V. gegründet. Im Kulturraum des ehemaligen Molkereimuseums machte eine Handvoll Enthusiasten mit Spaß und Frohsinn in der fünften Jahreszeit weiter.

Die Tanzgruppe Krümel sind die Jüngsten im Verein. Foto: Michael Gröschner

Natürlich waren die Gründungsmitglieder des WKV karnevalistisch nicht unbeleckt. Reinhard Letz, Annegret Stolle, Monika Schulze, Peter Albach, Anke Debernitz, Helmut Geffe, Gerhard Debernitz, Gerhard Palm, Cathrin Letz, Jürgen Berger, Bernd Rüdiger, Uwe Zacher, Bernd Otto, Christian Ziernberg, Monika Gärtner, Willi Schnürer, Hans Georg Damm, Horst Hemme, Fritz Walter Alperstedt, Thomas Brand und Andreas Dreistein zählten dazu. Zum 10. Oktober 1994 waren es bereits 28 Mitglieder, die die erste Saison stemmten. In 25 Jahren wurde allerhand Schabernack geboten und viel auf die Schippe genommen.

Uwe Hammer erinnerte an Höhen und Tiefen. In der ersten Saison hat man gerade einmal 70 Karten verkauft. Der damalige Präsident Reinhard Letz verschenkte weitere, um den Saal voll zu bekommen.

Aber der Karneval lebt und pulsiert. Mit den Jahren wurden immer wieder neue Tanzgruppen gegründet. Die derzeit Jüngsten sind die „Krümel“. Es gibt weiter die „Konfettis“, das Tanzmariechen und das aktuelle Kinderprinzenpaar, Elisa I. und Linus I., die alle erst nach der Vereinsgründung geboren wurden.

Im Verein wuchsen die heutigen „Hot Chicas and Friends“, die Prinzengarde und das Prinzenpaar Isabel I. und Christoph I. heran.

In der „Teeny Garde“ begannen die meisten von ihnen. Neben Männerballett und Sketschgruppe brillierten Wortakrobaten mit Büttenreden. Mandy Drewniok begeisterte als Miss Viagra, Sven Hintzsche als Weltenbummler, Uwe Hammer als Stadtstreicher und doofe Nuss.

Der Sitzungspräsident dankte all den fleißigen Helfern vor und hinter der Bühne und der Stadt Weißensee sowie allen bisherigen Wirten und all jenen, die sich Jahr für Jahr etwas Neues einfallen lassen.

Die Gäste, Freunde und Fans sahen sich für ihre jahrelange Treue eingeschlossen.

Thomas Fulsche, Präsident des SKV Scherndorf, bedankte sich als ehemaliges Faschingsmitglied des WKV auf das herzlichste. Er brachte seinen ersten Faschingsorden mit, den er 2002 in Weißensee auf der Bühne erhalten hatte. Foto: Michael Gröschner

Gedacht wurde zudem aller, die nicht mehr im Verein sind – zum Teil besonders tragischen Umständen geschuldet. Besonders gedacht wurde unter anderem des Vorstands- und Elferratsmitglieds K. Stoschek und des ehemaligen Präsidenten Reinhard Letz. Im Mai 1998 wurde Uwe Hammer Präsident. 2008 gab dieser die Führung des Vereins an Jürgens Rüdiger weiter.

Zur Festsitzung wurden Programmpunkte aus den 25 Jahren wiederbelebt.

Als Gäste begrüßt wurden zum Beispiel der TSV 06 Greußen, der Kölledaer Faschingsclub, der VCV aus Vogelsberg, der Kindelbrücker Carneval Club, der Faschingsclub aus Orlishausen, aus Scherndorf der SKV, der SCC und der FCR aus Sömmerda. Auch Griefscht sagte Helau! – und der Schloßvippacher Karnevalverein 1958.