Naturcamping in Ziegenrück mit Ruhe und ohne Reservierung

Carolin Kölling aus Frankfurt am Main informiert sich bei Platzwart Nguyen Than Hien und Van Chi Nguyen (von links), dem Betreiber des Naturcamping­platzes Plothental in Ziegenrück.

Ziegenrück. Ein aus Laos stammender Mönch betreibt seit gut einem Jahr den Campingplatz in Ziegenrück. Er will die Gäste mit seiner Ruhe anstecken.

Van Chi Nguyens Handy klingelt. Er hört zu und antwortet: „Nein, bei uns sind Reservierungen nicht nötig. Kommen Sie, wir finden garantiert einen Platz“, beruhigt der aus Laos stammende, seit 1976 in Deutschland lebende Buddhist. Er hat vor knapp zwei Jahren den Naturcampingplatz Plothental bei einer Immobilienauktion ersteigert und beherbergt seit über einem Jahr Dauercamper und Urlauber in Ziegenrück. Im Sommer 2020, in dem coronabedingt der Binnentourismus boomt, selbst Wohnmobilstell- und Zeltplätze in der Saale-Region gut gebucht sind, strahlt der Mönch viel Ruhe aus.