Manfred Kappler hat in seiner Wohnung in Ilfeld den Schmetterling „Russischer Bär“ fotografiert.

Ilfeld. Manfred Kappler griff sofort zur Kamera, als er am Wochenende in seiner Wohnung in Ilfeld einen außergewöhnlichen Schmetterling erblickte.

Naturfreund entdeckt in Ilfeld einen seltenen Falter

Einen besonderen Gast hatte Manfred Kappler am Wochenende. In seiner Wohnung in Ilfeld entdeckte er einen seltenen Schmetterling, den Russischen Bär. Kappler wertet es als „ein Zeichen des Klimawandels“. Denn der Russische Bär (auch als Spanische Flagge bekannt) kommt hauptsächlich in Südeuropa vor. Viele Urlauber kennen den Falter vor allem von der griechischen Insel Rhodos. Auch in Deutschland ist der tagaktive Nachtfalter längst angekommen und bewegt sich allmählich von Süden nach Norden. Das nördlichste Vorkommen, das bisher registriert ist, wird dem Harz zugeschrieben. Manfred Kapplers Foto aus Ilfeld ist der jüngste Beweis. Der Schmetterling ist nicht nur selten, sondern gar vom Aussterben bedroht. Er steht inzwischen schon auf der Roten Liste. Nach dem Foto hat Manfred Kappler den Schmetterling wieder ins Freie gelassen.