Naturparkverwalter laden zur Wanderung rund um Neustadt ein

Eine Familienwanderung bietet die Südharzer Naturparkverwaltung am Sonntag, 15. August, an. Die Tour trägt den Titel „Wald, Wasser, Wiese“. Werner Koppe fungiert als Wanderführer. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Haus des Gastes in der Burgstraße in Neustadt. Die Wanderung dauert zweieinhalb Stunden. Die Teilnehmer erfahren viel Wissenswertes über die Lebewesen zu Wasser, im Wald und auf der Wiese. Sie können den Wandel der Lebensräume hautnah wahrnehmen sowie mit Spiel und Spaß für die ganze Familie die Naturschätze rund um Neustadt erkunden. Die Teilnahme kostet 5 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder.