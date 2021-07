Deswegen sind viele Stars so merkwürdig

Pandemie Nach Corona-Eklat bei Nena-Konzert: Show in Wetzlar abgesagt

Berlin. Sängerin Nena lehnt die Corona-Regeln ab. Nun schimpfte sie bei einem Konzert in Berlin über die Einschränkungen – mit Konsequenzen.

Zuletzt sorgte die Sängerin Nena weniger mit ihrer Musik als mit Aussagen zur Corona-Pandemie für Schlagzeilen

Zuletzt rief sie bei einem Konzert in Berlin zur Missachtung der Corona-Regeln auf – der Veranstalter reagierte

Nun hat der Eklat weitere Folgen für die 61-Jährige

Popsängerin Nena hat sich bei einem Konzert in Berlin gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen in Deutschland ausgesprochen. "Ich habe die Schnauze voll davon", sagte die Sängerin auf der Bühne vor ihren Fans. Das zeigt ein Video, das derzeit auf Twitter kursiert. Die 61-Jährige steht mit Gitarre und Mikrofon auf einer Bühne, dicht um sie herum stehen jubelnde Fans.

"Schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter", rief die deutsche Musikerin. Bis dahin mache sie weiter. "Die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern die Frage ist, was wir mit uns machen lassen."

Von #Nena beim “Unter freiem Himmel”-Konzert habe ich noch Video ihrer Ansprache in Sachen Hygiene-Konzept gefunden, das später beginnt und aufhört. Abgebrochen wurde aber offenbar nicht. pic.twitter.com/RGGRNZkSo0 — Lars Wienand (@LarsWienand) July 25, 2021

Nena-Konzert: Zuschauer ignorieren Corona-Regeln

"Mir wird gedroht, dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure Boxen geht", so Nena. Bei Konzerten stellen die Veranstalter Plexiglasboxen, sogenannte Cubes, auf. Jeder Cube ist für eine bestimmte Anzahl von Gästen vorgesehen. Die Cubes sind auf dem Konzertgelände verteilt und haben ausreichend Abstand zueinander, sodass das Risiko einer Corona-Infektion minimiert wird.

Lesen Sie auch: Kontroverse Debatte - Nur noch geimpft ins Restaurant?

Ein Großteil von Nenas Fans schien jedoch keine Lust zu haben, sich in einen der Cubes zu stellen. Stattdessen drängt sich die Menge vor der Bühne. "Ich überlasse es eurer Eigenverantwortung", so Nena. Das dürfe jeder frei entscheiden, "genauso wie jeder frei entschieden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht."

Nena bei einem Auftritt vor dem Brandenburger Tor. Foto: dpa

Corona: Zuschauer verlassen Nena-Konzert vorzeitig

Viele der Konzertgäste feuern Nena an. Doch es gibt auch Gäste, die kein Verständnis für ihre Aussagen und das Verhalten der Menge haben. Ein Teilnehmer schreibt etwa: "Ich habe das Nena Konzert jetzt vorzeitig verlassen. Querdenker Parolen und nicht eingehaltene Hygienekonzepte kann ich nicht gutheißen." Auch der Veranstalter sah das offensichtlich so. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, sei das Konzert noch vor der Zugabe abgebrochen worden.

Ich habe das Nena Konzert jetzt vorzeitig verlassen. Querdenker Parolen und nicht eingehaltene Hygienekonzepte kann ich nicht gutheißen. — andro.official 🚀 (@xBlondBoyx) July 25, 2021

Auch mit Blick auf eine weitere Nena-Show hat ihr Verhalten nun Konsequenzen. Der Veranstalter des "Strandkorb Open Air" in Wetzlar (Hessen) sagte einen für September geplanten Auftritt der Sängerin ab. „Es war uns wichtig und daher auch bereits im Vorfeld vertraglich vereinbart, dass die Konzerte nicht als politische Bühne genutzt werden dürfen“, schreiben die Veranstalter auf Facebook. Man distanziere sich von den Aussagen Nenas und habe das Konzert daher in Einvernehmen mit deren Agentur abgesagt.

Nena sorgt mit Corona-Kritik für Schlagzeilen

Der Auftritt in Berlin war nicht das erste Mal, dass Nena in der Pandemie auffällt. Die in Hamburg lebende Musikerin hatte Ende März bereits auf Instagram ein Video mit dem Titel "Danke Kassel" gepostet. Der Clip zeigte eine demonstrierende Menge und war mit einem weißen Herz versehen.

Im Netz schrieb sie außerdem bereits von "Panikmache" und "Wahnsinn" im Bezug auf die Corona-Pandemie. Dafür erhielt sie unter anderem Zustimmung von Xavier Naidoo. (amw)