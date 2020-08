Netzempfang in Wolkramshausen wird verbessert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Netzempfang in Wolkramshausen wird verbessert

Die Netzanbindung in Wolkramshausen wird sich in den nächsten Monaten stark verbessern: So soll nach Angaben von CDU-Kreistagsmitglied René Fullmann ein 40 Meter Mobilfunkmast auf dem Gelände des früheren Polytechnischen Zentrums entstehen.

Außerdem wird der bestehende Funkmast auf dem Gelände der Regelschule Hainleite umgebaut und technisch modernisiert. Das wird im neuen Amtsblatt des Landkreises Nordhausen mitgeteilt. So wird der Mast inklusive Schornstein von derzeit 27 Metern auf zehn Meter zurückgebaut. Der neue Mast wird 26 Meter hoch sein und vier Meter hohe Antennen aufweisen. Der Bauantrag liegt zur Einsichtnahme im Nordhäuser Landratsamt, Behringstraße 3, Zimmer 444, aus.