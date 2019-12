Neue Bibliothek für Geisleden

Marion Frant läuft die Treppe im Gemeindehaus hinauf. Die Bürgermeisterin von Geisleden zeigt auf eine noch recht kahle Ecke. „Da könnten vielleicht noch zwei gemütliche Lesesessel stehen“, sinniert sie. „Und eine Lampe.“ Und dann öffnet sie eine gewisse Tür am Ende des Ganges. Sofort wabert der Duft von frischem Holz und Büchern durch die Luft. Vor einem Regal steht Heidi Dunkel und lächelt.

Viele viele Jahre hat Geisleden schon keine Bibliothek mehr. „Die letzte hat Anfang der DDR-Zeit geschlossen“, weiß Markus Janitzki. Im Ort ist er inzwischen so etwas wie das „Mädchen für alles“. Er wirkt in der Feuerwehr, forscht in Geisledens Geschichte, kümmert sich um das Kriegerdenkmal und ist immer zur Stelle, wenn eine helfende Hand gebraucht wird. „Das muss in den 50er Jahren gewesen sein. In der Bernardusstraße.“ Aber die sei damals bald in der Schulbibliothek aufgegangen. „Als dann die neue Schule in den 80er Jahren gebaut wurde, gab es gar keine Bibliothek mehr“, sagt Marion Frant.

Viele Bücherwürmer in Geisleden

Sie selbst ist ein echter Bücherwurm, genau wie eine Menge Geisleder. Immer wieder trug sich die Bürgermeisterin mit der Idee, eine Gemeindebibliothek wieder aufzubauen. Aber es fehlte irgendwie an allem: Räume, Bücher, Regale und vor allem an einem Menschen, der die Bibliothek betreuen wollte. Im September des Jahres 2015 aber begann das große Sammeln.

„Viele Leute haben mich angesprochen und sagten, sie könnten es nicht übers Herz bringen, Bücher wegzuwerfen. Was denn damit geschehen sollte, wenn der Platz daheim nicht mehr reicht.“ Sofort war die Idee der Bibliothek wieder da. Und wer sonst als Markus Janitzki war es, der die erste Bücherkiste anschleppte. „Die war von Bekannten. Gut, von mir waren auch zwei oder drei Bücher dabei“, erzählt er.

Fast 2000 Bücher im Angebot

Dann sei es wie ein Dammbruch gewesen. Immer mehr Kisten kamen. Marion Frants Vater Egon Hildebrandt zum Beispiel machte sich an eine erste Sortierung. Über 1700 Bücher kamen im Laufe der Zeit herein. „Ja“, nickt Marion Frant und lässt ihren Blick über die Regale schweifen. „An 2000 Stück fehlt nicht mehr viel.“

Geisledens Bürgermeisterin Marion Frant und Markus Janitzki freuen sich, dass die nagelneue Gemeindebibliothek schon gut bestückt ist. Foto: Silvana Tismer

Ein Raum fand sich schließlich im Gemeindehaus. Jetzt aber ging es darum, jemanden für dieses Ehrenamt zu finden. Marion Frant machte sich auf die Suche. „Bei einem Straßenfest habe ich Heidi Dunkel angesprochen. Sie überlegte und sagte, vielleicht würde sie es machen, gab aber noch keine Zusage.“ Doch dann kam sie.

Klassiker, Krimis, historische Romane

Die ersten Regale kamen im Jahr 2016, um schon einmal Kisten auszupacken und die Bücher in den Computer einzupflegen, was man alles so hat. Markus Janitzki, Marion Frant und Heidi Dunkel streifen durch die Regale. Die großen Klassiker sind natürlich da, wie Emile Zola, Lion Feuchtwanger, Hans Fallada, Josef Conrad, Gustave Flaubert, Theodor Fontane, Goethe, Schiller, Heine. „Es sind zum Teil gut erhaltene DDR-Ausgaben aus der Bibliothek der Weltliteratur“, zeigt die neue Bibliothekarin in eine Ecke der Bibliothek. „Es steht ja dasselbe drin, als wären die Bücher neu.“ Die Reihen ziehen sich weiter. Tolstoi, Diderot, Michail Bulgakow, ja sogar Jules Verne und Karl May. Aber genauso stehen den Regalen die „neuen“ Autoren: Dan Brown, Charlotte Link, Nora Roberts, Diana Gabaldon, Ken Follet, John Grisham… „Es ist wirklich für alle etwas da“, sagt Marion Frant mit einem Lächeln. „Krimis, Klassiker, historische Romane, Belletristik.“

Jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr geöffnet

Heidi Dunkel selbst liest für ihr Leben gern. Das hat sie in den Genen von ihren Eltern. Sie ist im Buchclub, ist mit Dostojewski, Lessing und Bertolt Brecht aufgewachsen. „Meine Freundinnen und Schwester lesen noch mehr als ich“, winkt sie ab. Die Gründe, warum sie dieses schöne Ehrenamt nun übernimmt, seien ganz einfache: Mit Gleichgesinnten in Kontakt kommen, über Bücher sprechen, sich austauschen.

Zukünftig wird die Bibliothek jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr geöffnet sein. Am 7. Januar geht es los. Und am 1. März ist sogar ein kleines Bücherfest geplant. „Kaffee und Kuchen in der Heimatstube, eine Lesung mit Günter Liebergesell und mehr“, verrät Marion Frant schon einmal. Aber eine Bitte hat sie noch. Gebraucht werden für die Bibliothek noch historische Romane, Kinder- und Märchenbücher. „Wer uns etwas spenden kann, dem sind wir sehr dankbar.“