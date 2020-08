Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Brücke spannt sich über die Salza in Nordhausen

Da staunte eine Handvoll Schaulustiger in Niedersalza nicht schlecht: Mittwochnachmittag schwebte eine ganze Brücke über die Straße An der Salza. Verantwortlich für dieses Spektakel waren die Brückenbauer der Firma Glück aus dem baden-württembergischem Engen-Wölschingen und die Schwerlastkran-Firma Maximum. Im Auftrag der Stadt installierten die eine neue Aluminiumbrücke für Fußgänger und Radfahrer. Das Bauwerk verbindet fortan die Straße An der Salza mit dem Radweg über das ehemalige Gelände der Kaffeerösterei Dreistreif.

Ihr Vorgängerbau sei bereits 2017 wegen akuter Einsturzgefahr abgerissen worden, erklärte Planer Christian Tölle. „Die Träger waren völlig durchgerostet“, so der Ingenieur. Der von ihm geplante Überweg verfügt über einen Brückenbelag mit Begehplatten aus Aluminium. Vorteil dieser Konstruktion sei nun ihre Langlebigkeit. „Im Gegensatz zu Holz oder Stahl ist Aluminium wartungsfrei. Nicht wartungsarm, sondern völlig wartungsfrei“, betonte Tölle.

Die Stadt lässt sich das Projekt 45.000 Euro kosten, wie sich aus dem Rathaus erfahren ließ. Dem angepeilten Fertigstellungstermin im April seien aber Lieferschwierigkeiten durch Corona in die Quere gekommen, so Stadtsprecherin Ilona Bergmann. Laut Tölle hat die Brücke eine Stützweite von 4,6 Metern. Zwischen den Geländern misst sie 2,50 Meter. „Da ist also ausreichend Platz für zwei Fußgänger und einen Radfahrer“, so Tölle, der bei seiner Planung auf eine Umfrage unter Anwohnern zurückgreifen konnte. Ergebnis der Befragung: Der Weg war bis 2017 hochfrequentiert.

Und dem Vernehmen nach wird der Radweg bald auch einen eigenen Straßennamen erhalten: Der Stadtrat soll die Widmung zur Rolf-Kalmuczak-Straße auf den Weg bringen. Unter dem Pseudonym Stefan Wolf hatte der 1938 in Nordhausen geborene Schriftsteller unter anderem die Jugendbuchreihe „TKKG“ geschrieben. Schon 2013 hatte die FDP im Stadtrat eine solche Ehrerweisung angeregt.

der „Rolf-Kalmuczak-Straße“