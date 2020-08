Neue Geschäftsführerin im Klinikum Sömmerda

Sömmerda. Wechsel in der Führungsetage des KMG Klinikums Sömmerda nach nur einem Jahr

Wechsel in der Führungsetage des KMG-Klinikums Sömmerda: Am 1. September übernimmt Jessica Koch die Geschäftsführung. Sie folgt auf Tim Wozniak, der das Unternehmen nach nur gut einem Jahr verlässt. Auf Nachfrage von Thüringer Allgemeine erklärte dazu Franz Christian Meier, Leiter Unternehmenskommunikation: „Tim Wozniak und KMG hatten unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Entwicklung des Klinikums in Sömmerda.“