Neue Ideen treffen den Nerv des Publikums

„Nein, der Weihnachtsmarkt geht nicht in die Verlängerung“, antwortet Olaf Werschal, der Chef des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV) Sömmerda, auf die Frage, warum die Buden auf dem Obermarkt noch stehen. Geschuldet sei dies der Tatsache, dass die notwendige Technik erst am Samstag zur Verfügung steht. „Die Unternehmen Uka & Hauke und F-Trans greifen uns unter die Arme“, ist er dankbar.

Über den diesjährigen Weihnachtsmarkt zieht er eine positive Bilanz und ist froh darüber, Neues ausprobiert zu haben. Das Zelt zum Beispiel habe für viel Diskussionsstoff gesorgt. Vor allem die älteren Besucher hatten von dem Unterstand gern Gebrauch gemacht. Er bot nicht nur die Möglichkeit, eine Pause einzulegen, sondern auch für die Programmpunkte zu verweilen und dabei zu essen und zu trinken. Auch den Künstlern bot das Zelt ein witterungsunabhängiges Plätzchen. „Aus meiner Sicht war das gut. Bei der Ausrichtung des Zeltes können wir sicher noch dazulernen. Für das nächste Jahr werden wir den Obermarkt maßstabsgetreu aufzeichnen, um für das Aufstellen der Buden und des Zeltes eine bessere Lösung zu finden“, kündigt Werschal an. Dass es zum Schittchenmarkt beengt zuging, räumt er ein. Die Woche über zum Weihnachtsmarkt aber habe ihm die gemütliche Atmosphäre besonders gefallen.

Die Mischung aus einheimischen Akteuren und Künstlern sorgte die ganze Woche über für guten Publikumszulauf auf dem Markt. Foto: Jens König

Beeindruckt habe ihn das Programm, das die Stadt, insbesondere die Abteilung Kultur, zusammen mit der Agentur Emotion Events auf die Beine gestellt hat. „Zugegeben, viele in unseren Reihen waren skeptisch, ob rockige Rhythmen zur eher besinnlichen Weihnachtszeit passen. Der Besucherzulauf aber gab den Veranstaltern recht“, sagt Werschal. Auch die Mitmachangebote vom Singenden Bäcker Veit Neblung und der Bäckerei Bergmann hätten den Nerv des Publikums getroffen und vor allem Kinder und Eltern angelockt. Wie er aus ersten Gesprächen mit den Händlern weiß, waren auch die sehr zufrieden.

Kein Geheimnis macht er daraus, dass sich der HGV ein größeres Angebot weihnachtlicher Artikel gewünscht hätte. „Händler nach Sömmerda zu holen, versuchen wir seit Jahren. Leider bislang ohne großen Erfolg.“ Als Hoffnungsschimmer sieht er Kontakte zu einer Kunsthandwerkerin an, die sich zum Weihnachtsmarkt bei der Arbeit am Spinnrad über die Schulter blicken ließ. „Sie war von Sömmerda angetan und hat versprochen, Gleichgesinnte zu begeistern und wiederzukommen.“

Unbedingt beibehalten will der HGV den verkaufsoffenen Sonntag zum Schittchenmarkt. „Unsere Mitglieder würden gern noch mehrere solche Tage anbieten. Leider sind die Auflagen dafür zu hoch, so dass wir das nicht genehmigt bekommen“, erklärt er.

Der Weihnachtsmarkt war die letzte Veranstaltung des HGV in diesem Jahr, das für die Mitglieder ereignisreich war. Die größte Veränderung war der Bezug neuer Räume in der Langen Straße. Damit konnte die Vereinsarbeit noch intensiviert werden. Einmal im Monat trifft sich der Vorstand. Jede Woche, immer mittwochs ab 18 Uhr, wird zum Stammtisch eingeladen. „Willkommen sind dazu nicht nur Mitglieder. Auch Interessenten, die uns kennenlernen wollen, sind gern gesehen“, sagt Olaf Werschal, der sich über mehr frischen Wind freuen würde. Aktuell gehören dem HGV 58 Mitglieder an.

Beim Blick auf das nächste Jahr nennt Werschal das Stadtfest, bei dem der HGV mitmischen möchte, und die Aktion „Heimat shoppen“, die fortgesetzt werden soll.