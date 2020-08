Sömmerda. Wolfgang Mittag wurde nach achtjähriger Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Er hilft in Zukunft weiter als Vertretung.

Neue Marktmeisterin in Sömmerda begrüßt

Die Kreisstadt hat eine neue Marktmeisterin. Kerstin Heydick übernahm das Amt von Wolfgang Mittag, der nach achtjähriger Tätigkeit für die Deutsche Marktgilde in den Ruhestand verabschiedet wurde. Er habe sich diesen Schritt reichlich überlegt, die acht Jahre seien eine schöne Zeit gewesen und er habe sich so an die Händler gewöhnt, bekannte der 74-Jährige. Doch er sei gesundheitlich angeschlagen und im Winter die Arbeit für ihn jetzt einfach zu hart.