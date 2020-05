Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Röntgen-Technik für Südharz-Klinikum in Nordhausen

Für das medizinische OP-Personal stehe im Südharz-Klinikum eine neue Generation eines mobilen Röntgengeräts zur Verfügung, berichtet Markus Garzke, Referent der Geschäftsführung. Dabei handele es sich um den neuen „C-Bogen Ziehm Vision RFD Hybrid“. C-Bogen deshalb, weil es vom Äußeren her dem Buchstaben C ähnelt.

Das neue Röntgensystem erweitere sowohl die Flexibilität im OP als auch die klinischen Möglichkeiten grundlegend. Durch die einfache Installation und die vergleichsweise geringen Betriebskosten sei der neue C-Bogen effizient, flexibel, wettbewerbsfähig und in kürzester Zeit einsatzbereit.

„Ein Grund für die Beschaffung liegt im demografischen Wandel mit seiner zunehmend alternden Bevölkerung und dem Bedarf an kardiovaskularen Eingriffen”, erklärt der Beauftragte für Medizinproduktesicherheit, Heiko Saalbach.

Der Einsatz von moderner Röntgen-Technik sei heute bei Operationen, vor allem in der Gefäß-, der Unfall-, aber auch in der Neurochirurgie nicht mehr wegzudenken. Sollte während einer Operation geröntgt werden, dann wird nicht der Patient, sondern das Gerät bewegt, was den gesamten OP-Ablauf wesentlich effizienter macht. „Mit Hilfe der neuen Technologie können durch eine extrem hohe Auflösung kleinste Details komplexer anatomischer Strukturen auf dem Röntgenbild dargestellt und die Strahlenbelastung durch eine intelligente Steuerung stark reduziert werden, allerdings bleiben notwendige Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf den Strahlenschutz für die Operierenden erhalten”, erläutert Saalbach.

So seien die Gefäßchirurgen des Südharz-Klinikums bei der Diagnostik und Therapie der Gefäßerkrankungen auf die Angiografie als bildgebendes Verfahren angewiesen und können einen weiteren großen Vorteil bei der Verwendung von Kontrastmittel auf Kohlendioxidbasis nutzen. Dieses Gas stelle ohne toxische Eigenschaften bei Angiographien eine Alternative zu jodiertem Kontrastmittel dar und werde vor allem bei Patienten mit Kontrastmittelallergien, Schilddrüsen- und Nierenfunktionsstörungen verwendet. Das Südharz-Klinikum habe in die Anschaffung der neuen Technik mehr als 250.000 Euro investiert.