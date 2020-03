Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Transporter für Wechsunger Wehr und Katastrophenschutz

Zwei neue Mannschaftstransportwagen (MTW) hat Landrat Matthias Jendricke (SPD) jetzt gemeinsam mit Kreisbrandinspektor Daniel Kunze In Dienst gestellt. Ein Fahrzeug davon wird der Landkreis für seine Katastrophenschutzaufgaben selbst vorhalten, und das zweite Fahrzeug geht direkt an die Feuerwehr in Großwechsungen. Das teilte Nicole Mattern vom Landratsamt am Freitag mit.

Hans-Jürgen Weidt, der Bürgermeister der Gemeinde Werther, und Ortsbrandmeister Steffen Schmidt freuten sich über die Verstärkung ihrer Wehr. Großwechsungen ist als Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben Teil der Stützpunktfeuerwehrkonzeption des Landkreises Nordhausen zur Absicherung des überörtlichen Brandschutzes. „Es ist wichtig, dass wir gerade die Kameraden in den freiwilligen Feuerwehren in der Ausübung dieses unersetzbaren Ehrenamts mit einer modernen technischen Ausstattung unterstützen“, betonte Matthias Jendricke. Bereits im Dezember hatte der Landkreis fünf baugleiche Mannschaftstransportwagen in den Stützpunktfeuerwehren Nord (Ellrich), Ost (Nordhausen), West (Bleicherode) sowie den Feuerwehren in Windehausen und Mackenrode übergeben. Hinzu kamen ein Dekontamination-Gerätewagen für den Gefahrgutzug sowie einen Betreuungs-Lkw für den Sanitäts- und Betreuungszug. Die insgesamt sieben Transporter haben einen Gesamtwert von rund 430.000 Euro. Drei dieser Fahrzeuge hat das Land Thüringen gefördert. Auch in diesem Jahr investiert der Landkreis Nordhausen weiter in die technische Ausstattung der Stützpunktfeuerwehren: Zurzeit werden zwei neue Hilfeleistungslöschfahrzeuge aufgebaut. Außerdem ist die Anschaffung von einem Tanklöschfahrzeug, drei Einsatzleitwagen und einem Logistik-Gerätewagen in Vorbereitung. Thüringen hat dafür eine Förderung in Aussicht gestellt. Zudem wird zurzeit im Auftrag des Freistaates das Katastrophenschutzlager für Nordthüringen in Nordhausen neu gebaut, das im Frühjahr fertiggestellt sein wird.