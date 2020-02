Neuer Ladepunkt in Nordhausen liefert Informationen über Display

Ladepunkt, Charging Point oder Point de Charge – das sind nur drei Beispiele von 24 Sprachen, die auf der Rückseite der neuen Elektro-Ladestation auf dem Nordhäuser Hochschul-Campus hinter dem August-Kramer-Institut abgebildet sind. „Damit wollen wir die Internationalität unterstreichen, die für die Hochschule von großer Bedeutung ist“, sagt Sebastian Kupfer, Geschäftsführer der Firma Intrasol, die die Ladestation aufgestellt hat.

Der zweite Clou dieser neuen Station ist auf ihrer Vorderseite zu finden. „Dort haben wir ein 46 Zoll großes Display in Full HD mit Touchscreen-Funktion installiert“, berichtet Kupfer. Damit könne das Medienzentrum per Mausklick die neuesten Infos beispielsweise zum nächsten Hochschulinformationstag auf den unteren Teil des Campus bringen.

„Die ‘Green Technologies’ sind ein Schwerpunkt unserer Forschung an der Hochschule“, sagt Hochschulpräsident Jörg Wagner. Dabei spiele die E-Mobilität eine wichtige Rolle. „Wir haben öfters Geschäftskontakte mit Personen, die mit E-Autos anreisen. In der Zeit der Gespräche kann das Fahrzeug an der Ladestation aufgeladen werden“, nennt Wagner ein mögliches Szenario.

Das Aufladen an der Säule dauere etwa zwei bis drei Stunden, ergänzt Kupfer. Die Leistung betrage auf beiden Seiten jeweils 11 kW. „Es ist keine Schnell-Ladestation, sondern ein normales Modell“, so Kupfer. Zu den Kosten wollte er sich nicht äußern. Die Säulen seien aber Teil eines vom Thüringer Umweltministerium geförderten Demonstrationsprojektes.

Diese Ladestation ist die zweite ihrer Art im Landkreis Nordhausen. „Die erste haben wir in Netzkater aufgestellt“, informiert Kupfer. Er habe bereits im Jahr 2016 Gespräche mit der Stadt Nordhausen zu Zeiten von Oberbürgermeister Klaus Zeh (CDU) geführt zwecks Aufstellen dieser neuen Kombinationssäulen. Doch seinerzeit habe die Stadt die kostengünstigere Variante gewählt ohne das Informationsdisplay. Kupfer habe die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, weitere neue Säulen in Nordhausen zu installieren.