Neuer Spielplatz für Nordhausen-Ost geplant

Eine Schülerin der Bertolt-Brecht-Grundschule bei der jüngsten Einweihung eines Spielplatzes auf dem Petersberg in Nordhausen.

Die Nordhäuser Stadtverwaltung sucht derzeit mögliche Standorte für einen weiteren Spielplatz im südöstlichen Bereich des Stadtteils Ost. Das hat das Rathaus jüngst einer Anwohneranfrage geantwortet. Angeregt wurde hier eine Beschränkung der Nutzungszeit auf dem Spielplatz im Wohngebiet „Am Töpfer- und Handwege“. Gerade in den Abendstunden sei es dort voll und gehe laut zu, so die Kritik. Dem will die Stadt entgegentreten: Durch einen neuen Spielplatz „soll ein Angebot für die Bürger südlich der Leimbacher Straße geschaffen werden, um den Nutzungsdruck zu reduzieren“, heißt es aus der Verwaltung. Von einer generellen Einschränkung der Nutzungszeiten städtischer Spielplätze wolle man dagegen vorerst absehen. Der oben genannte Schritt sei vermutlich zielführender.