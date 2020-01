Erfurt. „Stasi raus, es ist aus!“ heißt das neue Kartenspiel aus der Spieleschmiede „Playing History“. Die Spielenden nehmen die Rolle von Stasileuten in den letzten Tagen der DDR ein.

Neues Kartenspiel lädt zum Schreddern von Stasi-Akten ein

Jahrzehntelang haben sie gesammelt, gesammelt und gesammelt – und dann sollte plötzlich alles in kurzer Zeit verschwinden. Die Stasileute, die in den letzten DDR-Tagen kilometerlange Ordnerreihen erspitzelter Akten schreddern, verkollern oder zerreißen sollten, waren nicht zu beneiden. Bereits am 6. November 1989 hatte Stasichef Erich Mielke die Vernichtung angewiesen.

Immerhin darf sich jetzt jeder einfühlen in Mielkes Tschekisten der Wendezeit. Das Kartenspiel „Stasi raus, es ist aus!“ thematisiert, wovor die Aktenvernichter damals standen: In der Rolle der MfS-Leute sollen die Spielenden so viele Akten wie möglich vernichten. Erwehren müssen sie sich dabei dem Bemühen von Bürger*innen, die Vernichtung aufzuhalten. Während des Spieles müssen sich die Spieler entscheiden, ob sie Akten beiseite schaffen oder Protestierende ablenken. Wer die meisten Schredder-Punkte verbucht, gewinnt.

Was im eigentlichen Spielverlauf durchaus mit Augenzwinkern abgehandelt wird, hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Die Spieleschmiede Playing History mit den Entwicklern Michael Geithner und Martin Thiele-Schwez ist bekannt für den fantasievollen Umgang mit Geschichts- und speziell DDR-Themen. Auch erwähnt sei das Kartenspiel „Wendepunkte“, bei dem sich die Spielenden mit jedem Spiel neue Lebensgeschichten im Sozialismus erfinden können.

Für „Stasi raus, es ist aus!“ haben sich die Entwickler mit dem Berliner DDR-Museum und Historikern des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen (BStU) zusammengetan. Letztere steuern ein umfangreiches Begleitbuch zur Stasi-Geschichte bei, das auch ausführlich auf die Besetzungen der Stasizentralen in Thüringen eingeht.

Das Spiel wird heute in Berlin vorgestellt und ist ab 15. Januar, dem 30. Jahrestag der Erstürmung der Berliner Normannenstraße, für 16,95 Euro erhältlich. Bestellungen via Internet unter stasiraus.de.