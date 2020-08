Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Lehrbuch von zwei Autoren aus Nordhausen

In sozialwirtschaftlichen Organisationen finden sich im Bereich der Finanzierung viele Besonderheiten, die sich von der Betriebswirtschaft unterscheiden. Mit ihrem neuen Lehrbuch „Buchführung und Bilanzierung in der Sozialwirtschaft“ richten sich Professor Bernd Schwien und Finanzwirt Daniel Hoffmeister gezielt an Studenten und Praktiker der Sozialwirtschaft, berichtet Katrin Tschernatsch-Göttling, Sprecherin der Nordhäuser Hochschule.

Schwien und Hoffmeister erläutern die klassischen Methoden der Buchführung und Bilanzierung praxisbezogen und leicht verständlich mit Anwendungs- und Übungsbeispielen aus der Sozialwirtschaft. Das Lehrbuch setze sich mit spezifischen Fragestellungen der Sozialwirtschaft auseinander, wie der Verbuchung und Bilanzierung von Fördermitteln vor und nach der Auszahlung, der Gewinnverwendung in gemeinnützigen Organisationen oder der Verwendung sinnvoller Kennzahlen in der Altenhilfe.

Erschienen ist das Buch im Schäffer-Poeschel-Verlag. Bernd Schwien lehrt Finanzierung sozialwirtschaftlicher Organisationen im Studiengang Sozialmanagement an der Nordhäuser Hochschule. Daniel Hoffmeister führt Lehraufträge an der Hochschule aus. Das erste gemeinsame Lehrbuch erschien 2018 unter dem Titel „Kosten- und Leistungsrechnung in der Sozialwirtschaft“ und wurde auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Als Nächstes ist ein Lehrbuch zum Controlling in der Sozialwirtschaft im Gespräch.