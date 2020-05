Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustädter Talsperre ist gut gefüllt

Trotz des bisher trockenen Frühjahrs ist die Neustädter Talsperre fast voll, berichtet der Nordhäuser Wasserverband. Aktuell sind in der Talsperre 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser gestaut. Maximal fasst der Speicher knapp 1,3 Millionen Kubikmeter. „Wir hatten glücklicherweise ab Mitte Dezember und vor allem im März ausreichend Regen. Die Talsperre ist für die kommende warme Jahreszeit sehr gut gefüllt“, erklärt Wasserverbandsgeschäftsführerin Carmen Lis.

Dass die Wassermenge in der Talsperre über den Sommer abnehme, sei ganz normal. Bisher hätten Regen oder Schneeschmelze in den kalten Monaten oder aber auch verregnete Sommer immer ausreichend Nass gebracht, um den Speicher wieder ausreichend zu füllen. Selbst im Hitzesommer 2018 maß man beim niedrigsten Wasserstand in der Talsperre noch 400.000 Kubikmeter Wasser. Zum Vergleich: Rund 3,43 Millionen Kubikmeter Trinkwasser hat der Wasserverband im selben Jahr an seine Kunden verkauft.

„Die Talsperre bei Neustadt ist für die Trinkwassersicherheit bei uns im Südharz ein wichtiger Baustein“, sagt Lis. Der Verband versorge rund 75.000 Menschen im Landkreis Nordhausen mit Trinkwasser. Der Großteil des Trinkwassers stamme im Südharz aus der Erde: 16 Brunnen fördern 68 Prozent des gesamten Trinkwassers. 32 Prozent sind Oberflächenwasser, das die Talsperre bei Neustadt liefert. Die gehört der Thüringer Fernwasserversorgung. Der Wasserverband kauft das Wasser dort ein.

Die Neustädter Talsperre ist die Talsperre mit der ältesten Staumauer Thüringens. Seit 1905 wird hier im Wasser aus dem Harz angestaut. Die Zuflüsse tragen Namen mit althergebrachten und naturverbundenen Namen wie Krebsbach, Mückental, Jägerstieg, Borntal und Schindergrund.

Das Wasser wird über eine rund elf Kilometer lange Leitung in das Wasserwerk in der Alexander-Puschkin-Straße nach Nordhausen transportiert und dort zu Trinkwasser aufbereitet.