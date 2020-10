Niedergebra: Mama ist die beste Lehrmeisterin

Während in Corona-Zeiten viele gastronomische Betriebe ums Überleben kämpfen, gibt es auch positive Nachrichten. So konnte das Landgasthaus „Zur Hoffnung“ sein goldenes Jubiläum feiern.

Jedem Niedergebraer und zahllosen Besuchern ist das Gasthaus ein Begriff. Ist es doch ein beliebter Einkehrpunkt. Die gastronomische Erfolgsgeschichte begann 1970 direkt am Bahnhof des Ortes. Damals erwarben Erika und Kurt Peip die Gaststätte. Zu dieser Zeit eine stolze Leistung, mit dem Ersparten ein eigenes Grundstück samt Gasthaus zu kaufen. Auch ein ganzes Stück Wagnis war dabei. Denn mit gerade mal 28 Jahren war Erika Peip nicht nur sehr jung, sondern auch bereits Mutter.

Aber der Mut sollte sich auszahlen. Denn schon bald sprach sich herum, dass es bei Peips – wie die Gaststätte allgemein genannt wurde – ein umfangreiches Speisenangebot gab. Damals war dies in einer Dorfgaststätte noch unüblich. Und so gab es nicht nur die Klassiker Bockwurst oder Hackepeter, sondern auch Broiler, Schnitzel, Leber und andere Gerichte.

Als erstes Lokal der Gegend mit Martini-Gänsebraten

Peips gingen damals neue Wege. So riefen sie als erste gastronomische Einrichtung im Kreis Nordhausen das Martini-Gänsebraten-Essen ins Leben und boten Mittagstisch an. Viele Speisen gingen auch außer Haus, wovon die umliegenden Betriebe regen Gebrauch machten.

Nach zwei Jahren konnte die Gaststätte um einen Saal erweitert werden, der viele unvergessliche Feiern erlebte. Ständige Modernisierungen und Verschönerungen im und am Haus machten in den kommenden Jahren die Gaststätte immer attraktiver.

Als Selbstständige in der DDR hatte es die Familie nicht leicht. Gerade die so wichtige Versorgung war allgemein ein Problem. Aber Erika und Kurt Peip nahmen die Dinge selbst in die Hand. Sie warteten nicht auf die Zuteilung von Waren, sondern fuhren selbst los und knüpften die Kontakte zu Brauereien, der Pilzzucht, den Obst- und Gemüsehändlern oder bei den Konservenfabriken. So kamen die Gäste unter anderem auch in den Genuss von begehrten Biersorten.

Die Kinder wurden bereits früh in die Arbeit mit eingebunden. „Es hat nicht geschadet“, erzählt die Tochter und heutige Chefin Bettina Mund. „Bereits mit zwölf Jahren stand ich hinter der Theke und habe dann schon bald die Gäste mit bedient“, verrät sie. Sie lernte in der Gastronomie von der Pike auf und machte 1980 ihren Fachabschluss. 1997 erhielt sie den „Deutschen Wirtebrief“. „Meine wahre Lehrmeisterin aber war meine Mama“, betont Bettina Mund.

2006 kam dann ein tiefer Einschnitt. Der Verlauf der neuen Autobahn 38 machte den Abriss des Gasthauses erforderlich. Aber die Familie ließ sich davon nicht entmutigen. Auf dem alten Familiengrundstück – ein ehemaliger Bauernhof – in der Mühlgasse entstand das neue Landgasthaus „Zur Hoffnung“. Dieses öffnete nach nur sieben Monaten Bauzeit 2008 seine Pforten; nun unter der Leitung von Tochter Bettina Mund.

Glaubwürdigkeit, Leidenschaft, Wirtschaftlichkeit, ein klares Profil, Gastfreundschaft sowie ein herzlicher Service prägen das Gasthaus all die Jahre. „Unsere Eltern haben das Haus sicher durch die Wirren der Zeit gebracht und sich trotz so mancher Enttäuschung nicht vom Weg abbringen lassen. Stolpersteine wurden einfach weggeräumt. Davor haben ich und meine Brüder enormen Respekt. Das hat uns alle geprägt, und wir sind daran gewachsen“, würdigt Bettina Mund die Lebensleistung ihrer Eltern.

Wie beliebt das Landgasthaus auch heute noch ist, bewies die Jubiläumsfeier. Ungezählte Gratulanten fanden den Weg nach Niedergebra, sogar Gäste der ersten Stunde waren dabei. Die Chefin strahlte mit der Sonne um die Wette und freute sich über die vielen Blumengeschenke, die bald überall auf dem großen Hof und im Biergarten zu finden waren. 50 Jahre, da braucht es Durchhaltevermögen und Mut, Dinge zu verändern. „Man muss Neues wagen, darf aber dabei niemals seine Wurzeln vergessen“, dies ist die Maxime von Bettina Mund. Gedanken an die berufliche Zukunft verschwendet die Gastronomin noch nicht; sie lebt im Hier und Jetzt. Der Beruf ist für sie Berufung und Hobby gleichermaßen.

War früher der Service ihre große Leidenschaft, sind es heute das Kochen und Backen. „Da bleibt leider manchmal zu wenig Zeit für den Kontakt mit den Gästen“, bedauert die Mutter einer Tochter und stolze Oma. Den Service auch einmal abzugeben, fällt der Chefin nicht immer leicht. Aber in Adeline Albrecht hat Bettina Mund eine Mitarbeiterin, die mit der gleichen Freude und Leidenschaft wie sie die Gäste bedient.