Viktor Wesselak ist Professor an der Nordhäuser Hochschule.

Niederlage oder Befreiung? Das ist die Frage in Nordhausen

Viktor Wesselak, Professor an der Nordhäuser Hochschule, ging jetzt in einem Online-Vortrag der Frage nach unserem Umgang mit dem 8. Mai 1945 nach. Die Frage, ob Deutschland am 8. Mai 1945 tatsächlich befreit worden war oder es sich vielmehr um eine Niederlage und den totalen Zusammenbruch deutscher Ideen und Ziele gehandelt hatte, wurde vor allem im bundesrepublikanischen Deutschland lange Jahre bei den wiederkehrenden Gedenktagen des 8. Mai nicht eindeutig beantwortet.

Der Streit über die Frage von Niederlage oder Befreiung verebbte erst nach der denkwürdigen Rede des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Jahre 1985. „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung“, sagte der Bundespräsident. „Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“ Diese Sicht der Vergangenheit sollte 75 Jahre nach Kriegsende weitestgehend politischer Grundkonsens sein.

Dieser Konsens stehe aber im deutlichen Widerspruch zu vielen Schlussstrichdebatten, wie sie von Rechtspopulisten geführt werden und Kriegsdokumentationen, die in ihrer Auswahl nach verfügbarem Bildmaterial und Zeitzeugen nur zum Teil der historischen Wahrheit verpflichtet sind. Beides trage dazu bei, dass die Deutschen sich wieder als Opfervolk fühlen und gerade dadurch die eigentliche Bedeutung des historischen Ereignisses, der Befreiung vom Faschismus, die eben nicht aus eigener Kraft gelang, zunehmend in den Hintergrund gedrängt wird, erklärt Wesselak in seinem Vortrag. red