Corona-Lage in den Niederlanden

Pandemie Niederlande wieder Corona-Risikogebiet: Urlaub in Gefahr?

Berlin Ab Sonntag stuft Deutschland die Niederlande als Corona-Risikogebiet ein. Welche Folgen hat das für Reisende? Ist Urlaub noch möglich?

Es war abzusehen: Nachdem die Corona-Zahlen in den Niederlanden in den vergangenen Tagen stark angestiegen waren, kam die Entscheidung der Bundesregierung, das Land ab Sonntag wieder als Corona-Risikogebiet einzustufen, nicht überraschend. Dennoch sind nun viele Menschen verunsichert: Kann man noch mit gutem Gewissen in die Niederlande reisen?

Nachdem die Corona-Zahlen dort noch Anfang Juli äußerst gering waren, sind sie in den vergangenen zwei Wochen fast explosionsartig gestiegen. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz am 1. Juli noch bei 24,6, beträgt sie mittlerweile 376,2 und ist damit so hoch wie seit Dezember 2020 nicht mehr.

Niederlande: Zahl der Corona-Infektionen um 500 Prozent gestiegen

Wegen der negativen Entwicklung musste die niederländische Regierung einige Öffnungsschritte zurücknehmen. Nach deren Einführung war die Zahl der Neuinfektionen um rund 500 Prozent angestiegen. Ministerpräsident Mark Rutte entschuldigte sich öffentlich – man habe die Lage falsch eingeschätzt. Laut der Deutschen Presse-Agentur habe auch die Verbreitung der Delta-Variante zu den vermehrten Ansteckungen mit dem Coronavirus beigetragen.

Trotzdem fallen die Einschränkungen in den Niederlanden nach wie vor relativ gering aus. Urlaub ist dort ohne größere Hürden möglich. So kann man von Deutschland aus ohne Einschränkungen in die Niederlande einreisen. Lediglich Flugreisende müssen ein Gesundheitsformular ausfüllen und mit sich führen. Im Land gelten aktuell nur noch wenige Corona-Regeln.

Risikogebiet Niederlande: Regeln für die Einreise nach Deutschland

Bei der Rückreise gibt es ab Sonntag allerdings Einschränkungen. Weil die Niederlande dann wieder als Risikogebiet gelten, müssen sich Urlauber bereits vor der Rückkehr nach Deutschland bei den Behörden anmelden. Zudem gilt eine zehntägige Quarantänepflicht, die aber durch einen negativen Test oder einen Impf- oder Genesenennachweis umgangen werden kann. (nfz/dpa)