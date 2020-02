Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nintendo machte „Tetris“ spielende 95-Jährige aus Japan glücklich

Zu lesen ist die herzerwärmende Geschichte erstmals in einem Artikel in Japans größter Zeitung „Asahi Shimbun“. Darin berichtet eine 70-Jährige aus dem Wohnort Chiba über ihre 95 Jahre alte Mutter, welche für ihre Leben gern „Tetris“, das Kult-Konsolenspiel der Achtziger, auf ihrem Game Boy von Nintendo zockte. Wie der Stern nun erstmals in Deutsch berichtet, ging der Game Boy eines Tages kaputt und zunächst sah es so aus, als müsste die Frau auf ihre alten Tage komplett auf das Tetris spielen verzichten. Zuvor hatte sie bereits zwei Game Boys, die aber beide irgendwann nicht mehr funktionierten.

Da die Konsole nicht mehr hergestellt wird, kamen entsprechende Ersatzteile auch nicht in Frage. Doch dann erinnerte sich der Enkelsohn der 95-Jährigen an seine guten Erfahrungen mit dem Nintendo-Kundenservice. Ein kleines Missverständnis in der Aussprache des Japanischen Wortes für „Papier“ führte dazu, dass sich die 95-Jährige Zeit für einen handgeschriebenen Brief an den Nintendo-Kundenservice nahm, in welchem sie über ihre Situation berichtete.

Innerhalb von einer Woche bekam die Frau eine Antwort vom Spielkonsolenhersteller in Form eines kleines Päckchens. Darin befand sich auch ein Brief an die 95-Jährige, in welchem ein Nintendo-Mitarbeiter zunächst sein Bedauern ausdrückte, da auch er für das alte Modell ihres Game Boys keine Ersatzteile auftreiben konnte. Doch er hatte sich noch einmal genauer im Lager der Firma umgesehen und tatsächlich in einer der Lagerhallen noch genau solch ein Modell der von der 95-Jährigen so innig geliebten Konsole gefunden. Diese packte er gleich mit in eben dieses Päckchen und wünschte der Frau noch ein langes Leben.

Laut der Zeitung lebte die Frau noch vier weitere Jahre, ehe sie mit 99 Lebensjahren verstarb. Ihre Tochter sagte der Zeitung, sie glaube fest daran, dass ihre Mutter „oben im Himmel zufrieden Tetris spielt.“ Seitdem die Zeitung die Geschichte über die Tetris spielenden 95-Jährige auf Twitter geteilt hat, bekam diese bis heute schon über 197.000 Likes.