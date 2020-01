Thomas Kohl (links) und Matthias Weicker haben unbändigen Spaß am gemeinsamen Musizieren.

Nordhausen. Nach ihrer grandiosen Premiere planen Thomas Kohl und Matthias Weicker den nächsten Auftritt in der Nordhäuser Traditionsbrennerei am 16. Februar.

„No klassik“ spielt erneut in der Traditionsbrennerei in Nordhausen

So schnell war die Premiere im vergangenen November ausverkauft, dass sofort der Ruf nach einem weiteren Auftritt in der Nordhäuser Traditionsbrennerei lauter wurde. Nun steht der Termin fest für ein weiteres Konzert von „No klassik“, dem selbsternannten Duo ohne Stil, wobei sich der Stil ausdrücklich auf die Musikrichtungen bezieht.

Hinter dem Namen „No klassik“ stehen zwei der bekanntesten Gesichter des Nordhäuser Theaters: Thomas Kohl, Sänger und Gitarrist, und Cellist Matthias Weicker. „Wir wollen uns nicht in Schubladen pressen lassen und fühlen uns frei, ganz verschiedene Genres zu bedienen“, erklärt Thomas Kohl.

Wobei sich sein Kollege ebenso frei fühlt, mit seinem Instrument ad hoc ungeplante Zwischenspiele zu bieten. Was zu unerwarteten Situationen führen kann.

Mit ihrem unterhaltsamen Programm aus alten Schlagern und Musical-Melodien singen und spielen Thomas Kohl und Matthias Weicker am 16. Februar um 18 Uhr in der Bar Henriette. Für beide ist der Ort nicht unbekannt, traten sie doch in verschiedenen Formationen schon oft dort auf.

Karten für den Abend zu je 15 Euro gibt es im Shop der Nordhäuser Traditionsbrennerei, telefonisch unter 03631 / 63 63 63 oder auf Bestellung per E-Mail an info@traditionsbrennerei.de.