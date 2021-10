Stockholm. In dieser Woche werden die Gewinner des Nobelpreis verkündet. Die Nominierten sind vorher nicht bekannt. Die Kategorie Medizin beginnt.

Bereits zum 117. Mal werden sie vergeben, ab diesem Montag wird es spannend: Die Träger der diesjährigen Nobelpreise werden bekannt gegeben. Los geht es traditionell mit dem Nobelpreis für Medizin. Spekulationen gibt es bereits darüber, ob sich Vorreiter der Arzneimittel- und Impfstoff-Forschung gegen das Coronavirus Hoffnung machen dürfen, wie etwa die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin. Klarheit wird es aber erst ab frühestens 11.30 Uhr geben - dann wird das Karolinska-Institut in Stockholm den oder die diesjährigen Preisträger bekannt geben.

Doch nicht nur in der Kategorie Medizin werden die Gewinner verkündet. Angekündigt werden im Laufe der Woche auch die jeweiligen Preisträger in folgenden Kategorien:

Physik

Chemie

Literatur

Zudem werden auch die Gewinner des Friedensnobelpreises und des Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften – oft nur Wirtschaftsnobelpreis genannt, bekanntgegeben.

Nobelpreis: Gewinner erhalten 980.000 Euro

Die Auszeichnung ist in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980.000 Euro) pro Kategorie dotiert. Die Gewinner bekommen neben dem Preisgeld eine Nobelmedaille. Wer nominiert ist, wird vom Auswahlkomitee nicht vorher bekannt gegeben.

Der Preis geht auf Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Er hatte das Dynamit erfunden. Mit seinem Vermögen gründete der schwedische Erfinder eine Stiftung, die seinen Nachlass verwaltet. In seinem Testament sind die bis heute geltenden Grundsätze des Nobelpreises festgelegt. Die mit dem Geld erwirtschafteten Zinsen werden zu gleichen Teilen an die Gewinner in den fünf Kategorien verteilt.

Die offizielle Verleihung findet am 11. Dezember statt, den Todestag Nobels. In den vergangenen Jahrzehnten wurden nicht durchgängig in allen Kategorien Preisträger benannt. In den Jahren 1940 bis 1942 wurde aufgrund des Zeiten Weltkriegs niemand ausgezeichnet.

Nobelpreis für Medizin macht Start am Montag

Im vergangenen Jahr hatte die medizinische Universität die Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie den Briten Michael Houghton für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus ausgezeichnet. Das Virus wurde lange unentdeckt bei Bluttransfusionen übertragen und führt unbehandelt zu Leberversagen oder Leberkrebs.

Zuvor wurden auch andere Forscherinnen und Forscher für die Entdeckung von Viren prämiert. 2008 erhielten die Virologin Françoise Barré-Sinoussi und der Virologe Luc Montagnier den Nobelpreis in Medizin. Sie hatten das HIV-Virus entdeckt. Im selben Jahr wurde der deutsche Mediziner Harald zur Hausen ausgezeichnet. Er hatte herausgefunden, das humane Papillomviren Gebärmutterhalskrebs auslösen.

Der erste Nobelpreisträger für Medizin und Physiologie war der deutsche Emil von Behring. Er wurde 1901 für die Erfindung der Serumtherapie ausgezeichnet. Durch sie konnte die damals bei Kindern verbreitete Diphterie bekämpft werden.

Physik-Nobelpreis ging 2020 an Deutschen

Am Dienstag wird bekannt gegeben, wer den Nobelpreis für Physik gewinnt. Die Königliche Schwedischen Akademie der Wissenschaften vergibt die Auszeichnungen an diejenigen, die bedeutende Entdeckungen oder Erfindung in dem Gebiet gemacht haben.

Im vergangenen Jahr ging der Preis an den deutschen Physiker Reinhard Genzel und an den britischen Mathematiker Roger Penrose. Beide hatten entscheidend zu dem Verständnis über schwarze Löcher beigetragen.

Albert Einstein ist wohl der bekannteste Wissenschaftler, der den Physiknobelpreis bekommen hat. Er wurde 1921 für seine Verdienste in der theoretischen Physik ausgezeichnet. Der erste Preisträger 1901 war der deutsche Wilhelm Conrad Röntgen. Er hatte die nach ihm benannten Röntgen-Strahlen entdeckt.

Nobelpreis für Chemie: Bekanntgabe am Mittwoch

Am Mittwoch sollte klar sein, wer den Nobelpreis für Chemie bekommt. Die Auszeichnung wird von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften vergeben. Im vergangenen Jahr wurden die Berliner Genforscherin Emmanuelle Charpentier und ihre US-amerikanische Kollegin Jennifer A. Doudna ausgezeichnet.

Marie Curie gewann 1911 den Nobelpreis in dieser Kategorie. Sie hatte unteranderem die Elemente Radium und Polonium entdeckt. Das war aber schon ihre zweite Auszeichnung. Die Forscherin hatte bereits 1903 den Nobelpreis für Physik bekommen. Sie hatte zusammen mit ihren Mann Pierre Curie Radioaktivität untersucht.

Der Niederländer Jacobus Henricus van ’t Hoff hatte als erste 1901 den Chemienobelpreis gewonnen. Er wurde für seine Forschungen zu der chemischen Dynamik ausgezeichnet.

Literatur-Nobelpreis: Bob Dylan sorgte für Aufsehen

Donnerstag folgt der Nobelpreis für Literatur. Die US-Amerikanerin Lyrikerin Louise Glück wurde im vergangenen Jahr ausgezeichnet. Der Preis wurde mit ihrer „unverwechselbare poetische Stimme“ begründet.

Für Deutschland hatte zuletzt die Schriftstellerin Hertha Müller 2009 den Nobelpreis erhalten.

Der französische Schriftsteller Sully Prudhomme bekam als erster Person 1901 den Preis. Eins seiner bekanntesten Gedichte heißt „Le Vase brisé“.

Friedensnobelpreis: Verleihung findet in Oslo statt

Am Freitag wird bekannt geben, wohin der Friedensnobelpreis geht. Als einzige Auszeichnung wird er in Oslo verliehen. In dieser Kategorie gewinnen auch häufiger Organisationen.

Andere Institutionen die ausgezeichnet wurden sind die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (2017), Organisation für das Verbot chemischer Waffen (2013) und die Europäische Union (2012).

Die ersten Friedensnobelpreise bekamen Henry Dunant und Frédéric Passy. Dunant hatte das Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gegründet. Passy wollte mit seiner Internationalen Friedensliga einen französisch-preußischen Krieg verhindern.

Wirtschaftsnobelpreis macht den Abschluss

Zum Abschluss werden am nächsten Montag in Stockholm dann die Preisträgerinnen und Preisträger in Wirtschaftswissenschaften bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um den einzigen Nobelpreis, der nicht auf das Testament von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred zurückgeht. Die Schwedische Reichsbank stiftet das Preisgeld.

für die Verbesserungen der Auktionstheorie und die Erfindung neuer Auktionsformate ausgezeichnet.

Die US-amerikanische Professorin für Wirtschaftswissenschaften Elinor Ostrom ist die erste Frau gewesen, die einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Sie hatte ökonomischen Prinzipien von Gemeinschaftsgütern analysiert. Die Auszeichnung wurde erstmal 1969 an Ragnar A. K. Frisch und Jan Tinbergen. Sie hatten dynamische dynamischer Modelle zur Analyse von Wirtschaftsprozessen entwickelt. (eck/dpa)