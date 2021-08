Nordhäuser Citylauf muss auch dieses Jahr ausfallen

Der bislang letzte Nordhäuser Citylauf ist am 29. September 2019 ausgetragen worden. Im Bild: der Nordhäuser Martin Höpker.

Nordhausen. Da am 26. September kein verkaufsoffener Sonntag veranstaltet wird, muss auch der beliebte Volkslauf abgesagt werden.

Schlechte Nachrichten für alle Südharzer Volksläufer: Der Nordhäuser Citylauf fällt auch dieses Jahr wieder aus.

Am 26. September hätte er stattfinden sollen. Es wäre die 16. Auflage gewesen. Traditionell eingebettet in den verkaufsoffenen Sonntag der Südharz-Galerie. Doch dieser ist jetzt abgesagt worden. Schuld ist auch diesmal die Corona-Krise.

Den Organisatoren vom Nordhäuser Sportverein bleibt keine andere Wahl. Ohne Galerie sei ein Citylauf nicht durchführbar, betont Laufchef Klemens Beck. Auch die Hygiene-Konzepte seien nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand einzuhalten.

Der diesjährige Nordthüringer Volksbank-Laufcup gerät durch diese Absage aber noch nicht in Gefahr. Vier Wertungsläufe bleiben dem Cup. Der Harztorlauf ist bereits absolviert. Jetzt sollen noch der Kyffhäuser-Berglauf in Bad Frankenhausen (11. September) sowie der Possenlauf (2. Oktober) und der Stadtparklauf in Sondershausen (16. Oktober) folgen. Für den Kyffhäuser-Berglauf liegen schon 829 Anmeldungen vor.

Die Ergebnisse aller vier Läufe fließen in den Cup. Gewertet werden am Ende alle Sportler, die mindestens an drei der Volksläufe teilgenommen haben.