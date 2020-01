Nordhäuser muss für Doppelmord lebenslang in Haft

Mehr als ein Jahr nach dem grausamen Tod eines Nordhäuser Ehepaares ist der Doppelmörder zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Außerdem hat das Landgericht in Mühlhausen die besondere Schwere der Schuld festgestellt; der 57-Jährige kann nach 15 Jahren Haft nicht mit einer Entlassung rechnen.

Mit dem Strafmaß und der zusätzlichen Feststellung ist zumindest ein Teil der Hoffnungen der Nebenkläger in Erfüllung gegangen. Der Sohn des ermordeten Ehepaares hatte am Freitag Probleme mit der Darstellung des Tatherganges. Dass sein Vater den Angeklagten mit dem Messer attackiert haben soll, glaubt er einfach nicht. Die Worte „Ich rufe die Polizei“ haben den Eltern zu Heiligabend 2018 vermutlich das Leben gekostet. Davon bekam der Angeklagte Angst und erstach die beiden 80 und 82 Jahre alten Nordhäuser in ihrem Wohnhaus.

Mit dem Urteil entsprachen die Richter den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenkläger. Verteidiger Marko Siebold hatte ebenso lebenslange Haft gefordert, aber ohne die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Für eine Revision sehe er trotzdem wenig Erfolgschancen, sagte Siebold nach der Urteilsverkündung. Richter Funke sprach im Urteil von einer schrecklichen Tat ohne Tatplan; zwei Menschen mussten sterben. „Damit müssen die Angehörigen und auch der Angeklagte bis ans Lebensende fertig werden.“ Nach einem ersten Mord habe der Angeklagte einen zweiten Mord begangen, um diesen ersten zu verdecken. „Bei der Gelegenheit hat der hoch verschuldete Angeklagte auch noch Geld mitgehen lassen“, sagte Funke. Das mache die besondere Schwere der Schuld aus.

Bei den Taten sei es aber nicht um Geld gegangen, widersprachen die Richter der Auffassung der Staatsanwältin und der Nebenkläger. Am Tatmorgen habe sich der Angeklagte längere Zeit im Hof auf dem Grundstück des Ehepaares aufgehalten und gearbeitet. Später dann klingelte er und scheint, den Hausherren damit verärgert zu haben. Eine Nachbarin vernahm ein lautes „Hey“. Der 82-Jährige habe ihn daraufhin hereingelassen. Was dann passiert ist, könne man laut Funke nur vermuten. Die Richter denken, dass das Opfer den Angeklagten mit einem Messer in der Hand empfangen hat. Dann kam es zu einem Gerangel um dieses Messer. Dabei habe sich der Angeklagte gegen eine Attacke des 82-Jährigen wehren müssen und sei deshalb vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen worden. Das sei Notwehr gewesen und bleibe deshalb ungestraft. Dann habe sich die 80-jährige Ehefrau dem Angeklagten in den Weg gestellt und gesagt, dass sie die Polizei rufe. Mit Stichen in den Brustkorb sei die Frau daraufhin getötet worden. Das tat der 57-Jährige, um nicht entdeckt und strafrechtlich verfolgt zu werden. Dass er davor große Angst hatte, erklärte er in seinem Geständnis. Anschließend habe er im Haus ein Handy gesucht, um Hilfe zu holen und dabei auch Geld eingesteckt. Dann tötete er den Ehemann, der sich schwer verletzt von der Auseinandersetzung an der Treppe in den Hof geschleppt hatte, ebenfalls aus Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen. Schließlich flüchtete er nach Hause. Nachbarn des Ehepaares riefen wenig später die Polizei, die den Täter wenige Tage später überführen konnte. Bilder einer Überwachungskamera und ein DNA-Abgleich hatten ihn überführt.

Der Fall hatte die Nordhäuser damals sehr empört, da vielen das Ehepaar von den Samstags-Trödelmärkten bekannt war. Der Angeklagte hatte sich in seinen letzten Worten vor Gericht bei den Kindern entschuldigt. Die Enkel wissen noch nichts vom gewaltsamen Tod der Großeltern.