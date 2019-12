Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser nehmen Abschied vom Adventskalender

Punkt 11 Uhr schallt an Heiligabend ein vertrauter Ruf aus zahlreichen Kinderkehlen vor dem Nordhäuser Theater. Sie verlangen lautstark nach dem Engelchen, das kurze Zeit später dann auch erscheint – zum letzten Mal in diesem Jahr, um das Geheimnis hinter dem 24. Türchen am Theateradventskalender zu lüften. Dort verbirgt sich an diesem Tag kein geringerer als der Weihnachtsmann selbst. Er nimmt sich trotz seines vollen Terminkalenders die Zeit, um ein wenig mit dem Theaterengel zu plaudern. Im Gespräch verrät er unter anderem, dass er gerne Weihnachtslieder hört. Eine kleine Auswahl bekommen der Weihnachtsmann und das Publikum dann auch zu hören. Die Sänger der Kantorei Nordhausen präsentieren als Fensterpate unter der Leitung von Kantor Michael Kremzow „Ihr Kinderlein kommet!“, „O du fröhliche“ oder „Die Weihnachtsfreude pustet keiner aus“.

Nach dieser musikalischen Einstimmung auf das Weihnachtsfest bekommen drei Kinder die Gelegenheit, dem Weihnachtsmann entweder ein Gedicht aufzusagen oder ein Lied vorzutragen und anschließend die Losfee zu spielen. Denn es gilt, drei Geschenke an die passenden Losbesitzer zu verteilen. Den Anfang macht Leandra, die eine ganz besondere Version des Liedes „O Tannenbaum“ zum Besten gibt. Sie singt es auf Latein. „Da hast du die Latte aber ganz schön hoch gelegt“, stellt der Theaterengel hinterher fest. Nach ihr gehört Leonie die Bühne, die den Gedichtklassiker „Lieber guter Weihnachtsmann“ aufsagt. Und dann bekommen die Zuhörer von Ellen mit „Das faule Eichhörnchen und der Hunger“ ein neues Gedicht zu hören. Nachdem drei Theatergutscheine verteilt sind, ist es langsam an der Zeit, zunächst Abschied vom Theateradventskalender zu nehmen. „2020 müssen wir ihn leider wegen der Sanierung des Theaters ausfallen lassen“, erläutert der Theaterengel. Doch vielleicht werde in den nächsten elf Monaten eine Ausweichstätte gefunden. Der Nordhäuser Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) hat bereits einen neuen Standort im Hinterkopf. „Wir können den Kalender nächstes Jahr auch am Rathaus machen. Wir haben schon einmal durchgezählt. Genug Fenster haben wir“, meint er auf TA-Nachfrage.