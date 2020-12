Nordhäuser Tafel profitiert von Soforthilfe

Auch für den Verein der Nordhäuser Tafel geht in wenigen Tagen ein besonders kompliziertes Jahr zu Ende. „Dankbar sind wir allen Sponsoren, Firmen und privaten Spendern, die unsere Arbeit gerade dieses Jahr so großzügig unterstützt haben“, betont Vereinsvorsitzende Helga Rathnau.

Aufgrund der Corona-Pandemie habe die „Aktion Mensch“ ein Soforthilfeprogramm aufgelegt, von dem auch die Nordhäuser Tafel eine Spende erhielt. „Seit Mittwoch befinden wir uns in Deutschland in einem erneuten Lockdown“, erklärt Helga Rathnau. „Auch die Tafel in Nordhausen ist von den aktuell geltenden Regelungen betroffen. Die Fürsorge für unsere Mitarbeiter und für die Kunden stehen bei all unseren Abwägungen im Vordergrund.“ Beide Zielgruppen gehören aufgrund ihres Alters oder ihrer Vorerkrankungen zur Risikogruppe.

Ab Montag, dem 4. Januar, bis Montag, dem 11. Januar, bleibt die Lebensmittelausgabe geschlossen. „Ab Dienstag, dem 12. Januar, sind wir wieder für Bedürftige da“, kündigt Helga Rathnau an.