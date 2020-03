Nordhäuser Tierheim reagiert auf Hilferuf aus Niedersachsen

Apollo, Admiral und Pascha sind vorerst in Sicherheit. Seit Dienstag leben die beiden Rottweilermännchen und der Stafford-Terrier-Mix-Rüde im Nordhäuser Tierheim. Für die Hunde ist es für die nächsten vier Wochen ein vorübergehendes Zuhause. Erst nach Ablauf dieser Frist entscheidet sich, was weiter mit ihnen passiert. „Wir hoffen natürlich, dass sie hierbleiben und wir sie dann vermitteln können“, meint Tierheimchefin Jennifer Schenk. Es kann aber auch passieren, dass die Hunde wieder zurück zu ihrer vorherigen Besitzerin müssen, von der sie erst weggeholt wurden.

Die ältere Dame betrieb auf einem Grundstück in der niedersächsischen Gemeinde Sustrum-Moor nahe der niederländischen Grenze einen Hof, auf dem sie mehreren Hunden ein Zuhause gab. „Auch beschlagnahmte Tiere waren bei ihr untergebracht“, berichtet die stellvertretende Tierheimleiterin Mareike Grund. Die Dame hat in ihren Augen gute Absichten verfolgt, die dann jedoch aus dem Ruder liefen. „Sie hatte den Hof nur gemietet, aber ihre Miete nicht mehr gezahlt“, erzählt Mareike Grund weiter. Der Eigentümer wollte das Gelände daher räumen lassen. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch 72 Hunde unterschiedlicher Rassen auf dem Grundstück. Mehrere Tierschutzorganisationen und Tierschutzvereine sowie Tierheime kümmerten sich um eine schnelle Unterbringung der Tiere.

Statt einem Hund wurden es dann drei

Der Hilferuf erreichte auch Nordhausen. „Ich wurde durch Facebook auf den Aufruf aufmerksam und bat dann unsere Tierheimleiterin, mit den Zuständigen vor Ort Kontakt aufzunehmen“, erläutert Geschäftsstellenleiterin Sandra Mühle. Ursprünglich sei sich bereit erklärt worden, einen Hund aufzunehmen. „Jetzt sind es drei geworden“, meint Sandra Mühle und schmunzelt. Tierheimleiterin Jennifer Schenk sollte sich die Tiere, die nach Nordhausen ins Tierheim ziehen, eigentlich nur anhand von Fotos aussuchen, die Tierschützer vor Ort von den Hunden gemacht hatten. Eine Methode, mit der sie sich jedoch nicht anfreunden konnte und wollte. „Da sehe ich ja nicht den Charakter“, meint sie.

Also stieg die Tierheimchefin mit ihrer Stellvertreterin am Dienstag kurzerhand ins Auto und fuhr direkt zu dem Hof, um sich ein eigenes Bild zu machen. „Als wir ankamen, wurden wir herumgeführt und bekamen alles gezeigt“, berichtet Mareike Grund. Von den ursprünglich 72 Hunden waren nur noch 20 auf dem Hof. Von den Haltungsbedingungen zeigten sich beide Frauen erschüttert, erzählen von viel zu kleinen Käfigen, in denen die Hunde ihr Dasein fristen mussten, die noch dazu verdreckt und voller Kot waren und von dem schlechten Gesundheitszustand der Tiere.

Statt ins Tierheim ging es zunächst zum Tierarzt

Jennifer Schenk und Mareike Grund hatten die Hoffnung, dass sie mit Hündinnen nach Hause fahren können. „Wir haben ja schon so viele Rüden bei uns“, so die Tierheimleiterin. Doch am Ende fiel ihre Wahl auf zwei Rüden – einen Rottweiler und einen Stafford-Terrier-Mix. Tierschützer vor Ort hätten sie dann noch überredet, einen weiteren Rottweiler mit nach Nordhausen zu nehmen. Zurück in der Rolandstadt, ging es für die Hunde nicht direkt ins neue Heim, sondern zunächst zum Tierarzt, der sie durchcheckte. „Alle Drei waren nicht gut genährt, hatten verfilztes Fell und Ohrenentzündungen“, so Mareike Grund. Mit jeder Menge Medikamenten im Gepäck ging es anschließend weiter gen Tierheim, wo die Hunde ihr neues Domizil beziehen konnten.

Apollo, Admiral und Pascha haben sich inzwischen gut eingelebt, stehen aber noch unter Quarantäne und haben daher keinen Kontakt mit ihren Artgenossen. „Sie müssen nun erst einmal gesund werden“, meint die Tierheimchefin. Auch Sandra Mühle hofft, dass nach Ablauf der Frist die Tiere zur Vermittlung freigegeben werden. „Aufgrund ihrer Rasse haben die Hunde in Thüringen relative gute Vermittlungschancen“, sagt sie. Denn im Gegensatz zu anderen Bundesländern gebe es hier keine Listen.