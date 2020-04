Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Verkehrsbetriebe verstärken Reinigungsarbeiten in ihren Fahrzeugen

Die Nordhäuser Verkehrsbetriebe haben die Reinigung in ihren Bussen und Straßenbahnen schon seit Wochen als Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus intensiviert. Darauf hat das kommunale Unternehmen jetzt noch einmal in einer Pressemitteilung hingewiesen. Großer Wert werde dabei auf das Wischen der Verkleidungen und Fußböden sowie auf das Desinfizieren der Haltestangen und Griffe gelegt, heißt es weiter. Die Straßenbahnen werden täglich einer gründlichen Innenreinigung unterzogen. Das Desinfizieren der Griffe und Haltestangen geschieht laut Verkehrsbetrieben mehrmals am Tag während des Fahrzeugaufenthalts in den Endhaltestellen und dann noch einmal zum Dienstende.

Die 50 Busse der Verkehrsbetriebe Nordhausen können bei 30 Wagenläufen pro Verkehrstag auch meist täglich ausgewischt werden. Spätestens alle zwei Tage erfolgt auch hier eine Grundreinigung. Selbstverständlich würden auch in den Bussen die Griffe und Haltestangen regelmäßig desinfiziert. Die Fahrzeugreinigung hat das Verkehrsunternehmen im Zweischichtsystem mit getrennten Mannschaften organisiert, um im Fall der Infektion eines Mitarbeiters mit mindestens einer Gruppe handlungsfähig zu bleiben.