Nordhäuser ziehen positive Zwischenbilanz der Grünen Woche

Kristin Müller

Die Euphorie klingt in ihrer Stimme mit: „Die Messe ist sehr gut für uns angelaufen. Wir haben einen richtig guten Stand“, zieht Jessica Piper, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Südharz-Kyffhäuser, am Montag ein erstes Zwischenfazit der Grünen Woche in Berlin.

Die Thüringen-Halle liege direkt an einem der Messe-Haupteingänge, der Tourismusverband wiederum habe seinen Stand schräg gegenüber der Bühne aufbauen können. Nicht zuletzt fällt der Marketingverband der hiesigen Tourismuswirtschaft mit seinem eigens für Messen kreierten Hofladen auf. Produkte von Mund’s Mühle und den Limlingeröder Kaffeestuben sowie der Auleber Holunderwein standen seit Freitag bereits im Mittelpunkt. Bis Ende dieser Woche werden weitere folgen.

Südharz und Kyffhäuser stellen freilich auch den Naturaktivtourismus in den Mittelpunkt: Man wartet mit neuen Karten zu Rad- und Wanderwegen auf, mit der überarbeiteten Imagebroschüre der Region, dem neu aufgelegten Gästeverzeichnis, einem Gutscheinheft.

Nordhäuser begeistert mit Gin

Am Wochenende wurde auch angestoßen: an der Bar von „Echter Nordhäuser“. Neben dem Nordhäuser Doppelkorn erwiesen sich in den ersten Tagen der Verbrauchermesse auch zwei andere Getränke aus der Rolandstadt als beliebte Drinks: der neue Violet-Gin mit seinem Destillat aus Lavendel-, Hibiskus- und Malvenblüten ebenso wie der Premium-Gin.

Zudem sorge „Echter Nordhäuser“ mit dem neuen Heidelbeer-Likör für einen Lila-Farbtupfer zwischen viel Grün auf der Messe, berichtet Thomas Müller, der Leiter der Traditionsbrennerei.

Letztere präsentiert sich am 25. Januar auch am Stand des Tourismusverbands Südharz-Kyffhäuser. „Echter Nordhäuser war Gründungsmitglied des Verbandes. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Region immer attraktiver wird für Menschen, die einfach entspannen und Spaß haben wollen. Dazu gehört meist ein Besuch unserer historischen Brennerei mit Verkostung“, freut sich Thomas Müller, der 2019 knapp 30.000 Gäste in der Traditionsbrennerei begrüßen konnte.