Nordhausen: 60 Kinder haben sich fürs Handwerkercamp gemeldet

Da war die Welt noch in Ordnung: Ein Schnappschuss aus einem früheren Handwerkercamp des Nordhäuser Kinderkirchenladens (Kila).

Nordhausen. Kinderkirchenladen plant sein besonderes Ferienlager Ende August in der Nähe von Thale. 40 Plätze sind noch frei.

Schon über 60 Anmeldungen hat der Nordhäuser Kinderkirchenladen (Kila) für sein Handwerkercamp in den Sommerferien, berichtet Gemeindepädagoge Frank Tuschy. Für 40 Schulkinder bis zu 12 Jahren wäre noch Platz in den Zelten, die für neun Tage vom 21. bis 29. August auf einem Zeltplatz in Eggerode bei Thale stehen.

Das gesamte Gelände, das auch eine Großküche und Sanitäranlagen sowie sechs moderne Bungalows für Familien mit kleineren Kindern umfasst, habe der Kila komplett für eine ganze Woche reserviert, erklärt Tuschy. Das Konzept für das Kila-Handwerkercamp sei viele Jahre alt und bewährt, werde aber jedes Jahr weiterentwickelt und auf die neuen örtlichen Verhältnisse angepasst.

So gebe es diesmal jeden Vormittag eine ausführliche Theaterszene zum Leben von Florence Nightingale, der „Erfinderin“ von Berufen wie Krankenpfleger und Sozialarbeiter. An den Nachmittagen können sich die Kinder jeden Tag für ein neues Handwerk entscheiden. Die 15 unterschiedlichen Handwerke haben alle einen Bezug zur Geschichte und dem Lebensumfeld von Nightingale. So gebe es zum Beispiel einen Grundkurs in Erster Hilfe. Außerdem können sich die Kinder dem Färben von orientalischen Pluderhosen, der Herstellung von Holzkohle, dem Bau von Öllampen und Hängematten sowie einer Waldfestung widmen.

Das Camp-Gelände liegt direkt an einen Fluss, der aus dem Harz kommt. Das Wasser sei glasklar und weniger als knietief, schildert Tuschy. Deshalb werde es die Aufgabe einer Handwerksgruppe sein, einen kleinen Staudamm aus Baumästen und gefüllten Sandsäcken zu errichten, so dass die Kinder zumindest einige zusammenhängende Schwimmzüge machen können.

Aus dem Grund suche der Kila leere und gern auch gebrauchte Säcke aus Jute, Leinen oder ähnlichen haltbaren Materialien, die sich zum Bau des Staudamms eignen. Spenden können jederzeit im Pfarrhaus neben der Blasii-Kirche abgelegt werden.

Angeleitet werden alle Handwerke von ehrenamtlich mitarbeitenden Jugendlichen, die durchweg gut ausgebildet seien und Erfahrungen im Umgang mit Kindern haben, betont Tuschy. Jede Zeltgruppe bestehe aus zwei Jugendlichen und acht Kindern, die das ganze Tagesgeschehen miteinander erleben und auch gemeinsam im Zelt übernachten werden.

Wer seine Kinder zur Teilnahme am Handwerkercamp anmelden möchte, kann das Formular verwenden, das im Eingang des Pfarrhauses bereit liegt.

Das Essen werde jeden Tag frisch und direkt im Camp zubereitet, versichert Tuschy. Die Gesamtkosten des Camps betragen 195 Euro pro Teilnehmer, die in begründeten Fällen ermäßigt werden können. Die Unterkunft sei in nagelneuen, kreisrunden 12-Personen-Zelte, deren Anschaffung die Kreissparkasse ermöglicht habe, so dass jedes Kind neben seinem persönlichem Gepäck nur eine anständige Isomatte mitbringen muss.

Nach dem Willen der Verantwortlichen soll das Handwerkercamp in diesem Sommer trotz Corona stattfinden. Alle Teilnehmer werden bei der Anreise und auch vor der Abreise getestet. Sollten die Gegebenheiten Ende August es aber trotzdem nicht erlauben, das Camp durchzuführen, wird es in der geplanten Zeit (wie im vorigen Sommer) ein alternatives Ferienformat in Nordhausen geben.