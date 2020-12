Nordhausen: Auch in komplizierten Zeiten ist auf Städtepartner Verlass

Durch die Corona-Pandemie sei sowohl in Bochum als auch in Nordhausen die gemeinsame Arbeit nur auf ein Mindestmaß beschränkt worden, blickt Hans-Joachim Tischer, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Nordhausen und Bochum, zurück. Zunächst konnten in diesem Jahr die gegenseitigen Besuche nicht durchgeführt werden. Trotz aller Schwierigkeiten standen die Vorstände beider Vereine aber in ständigem Kontakt.

„Die geplanten Veranstaltungen mussten zum Leidwesen aller Vereinsmitglieder komplett abgesagt werden“, bedauert Tischer. Dennoch waren die Mitglieder über Telefonate und soziale Netzwerke verbunden und konnten zumindest „aus der Ferne“ am Leben und an aktuellen Informationen aus beiden Städten teilhaben.

Umso erfreulicher sei die Nachricht aus Bochum gewesen, dass trotz aller Schwierigkeiten zwei Spenden an soziale Projekte übergeben werden sollen, berichtet Tischer. „Leider konnten diese Spenden diesmal nicht – wie sonst üblich – persönlich im Beisein des Nordhäuser Oberbürgermeisters übergeben werden.“ In diesem Jahr gehen die Spenden in Höhe 750 Euro an den schwer erkrankten Leopold Bergmann und an das Jugendsozialwerk, in dessen Trägerschaft das Jugendgästehaus Rothleimmühle Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien aus beiden Städten organisiert. Tischer ist für die großzügige Unterstützung sehr dankbar. „Diese Spenden werden durch die Bochumer Vereinsmitglieder alle persönlich erbracht und zeugen von der großen Verbundenheit zu den Menschen in unserer Rolandstadt.“ Auch in schwierigen Zeit sei auf die Städtepartner Verlass.

Alle Nordhäuser Mitglieder erhielten schriftlich einen Weihnachtsgruß in der Hoffnung, dass die Arbeit im Jahr 2021 erfolgreich fortgeführt werden kann.

Höhepunkt für 2021 ist die 700-Jahr-Feier der Partnerstadt Bochum. Auch die Nordhäuser wollen durch aktive Mitgestaltung das Festprogramm bereichern.